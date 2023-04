Estratto da www.open.online

[...] Nella serie tv True Detective hanno dato vita a due personaggi legati da un rapporto speciale, e ora tornano insieme di nuovo in una commedia per Apple Tv intitolato Fratelli da un’altra madre, una versione romanzata di loro stessi mentre portano le rispettive famiglie sotto lo stesso tetto in un ranch del Texas.

Che sia una trovata pubblicitaria oppure no, non è ancora dato saperlo. Ma quello che Matthew McConaughey ha rivelato nel podcast Let’s Talk Off Camera di Kelly Ripa ha sicuramente lasciato di sasso gli ascoltatori. Il premio Oscar di Dallas Buyers Club ha infatti raccontato che sua madre avrebbe svelato di aver avuto una relazione con il padre di Woody Harrelson.

[...] Alcuni anni fa gli attori erano in vacanza con le famiglie in Grecia. «Si parlava di quanto le nostre famiglie fossero vicine e mamma se ne esce con un “Woody, io conobbi tuo padre”.

Con una pausa speciale dopo quel “conobbi”. Era un “conobbi” pesante», ricorda McConaughey. Dopo quella conversazione i due amici e colleghi iniziano a indagare, [...] e scoprono che il padre di Harrelson [...] era tornato a casa nello stesso periodo in cui i genitori di Matthew stavano attraversando una crisi coniugale, che era poi terminata in un divorzio. I due attori hanno trovato anche le ricevute dei luoghi in Texas dove la madre di McCounaghey e il padre di Harrelson si sarebbero incontrati.

No al test

Ma il 53enne texano non ha il coraggio di togliersi tutti i dubbi con un test del dna: «Dove inizio io, finisce lui e dove inizia lui, finisco io, è sempre stata una linea sottile. È parte della nostra bromance. I miei figli lo chiamano zio Woody, i suoi mi chiamano zio Matthew. E se vedi le nostre foto, pensi che in alcune sia io e invece è lui e viceversa», spiega McConaughey, spaventato però dall’idea di scoprire che «mio padre non è mio padre».

