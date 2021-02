IL NEO-REALISMO AI TEMPI DEL COVID – ALDO GRASSO: "NEI COLLEGAMENTI VIA SKYPE CHE SI VEDONO NEI TALK IL PROBLEMA PRINCIPALE SONO LE LUCI SBAGLIATE CHE TENDONO A MOSTRIFICARE LA FISIONOMIA DELL'INTERVISTATO. POI C'È IL FONDALE DEL PALCOSCENICO CASALINGO: CERTI VIROLOGI, MOSTRANO TENDAGGI DEGNI DI NONNA SPERANZA E LÌ CAPISCI COSA VUOL DIRE UNA VITA PASSATA NELL'OMBRA. POI CI SONO LE OCCHIAIE, SPECIE PER I MASCHIETTI CHE NON SANNO COME TRUCCARSI. E L’AUDIO…"

Aldo Grasso per il "Corriere della Sera"

CACCIARI COLLEGATO DA CASA

L' estetica televisiva ai tempi del coronavirus. Se non ci fossero i collegamenti via Skype (o altri software) i talk e tante altre trasmissioni avrebbero già chiuso. La tv sarebbe dimezzata, paralizzata, prigioniera del distanziamento sanitario.

Certo, il collegamento casalingo ha i suoi inconvenienti e tuttavia ormai accettiamo tutto come se la condizione di emergenza fosse diventata la quotidianità, il neo-neorealismo. Persino su Sky Tg 24, che ha sempre fatto del glamour la sua caratteristica, ci sono politici che parlano da casa loro completamente sfuocati. In compenso, l' abbassamento dello standard di qualità permette collegamenti con tutto il mondo.

FRATTINI

Il problema principale è l' illuminazione, un' arte che non ammette improvvisazioni. Le luci sbagliate producono strani effetti, tendono a mostrificare la fisionomia dell' intervistato, a renderlo irriconoscibile.

Poi c' è il fondale del palcoscenico casalingo: all' inizio la libreria era il mezzo più sicuro, col rischio però di svelare letture inappropriate. Abbandonati i libri, si passa al salotto buono che, a ben vedere, è una spia ancora più significativa. Non tutti possono esibire alle spalle un grande quadro di Emilio Vedova come fa Massimo Cacciari. O il logo del proprio giornale come fa Marco Travaglio con Lilli Gruber. Certi virologi, mostrano tendaggi degni di nonna Speranza e lì capisci cosa vuol dire una vita passata nell' ombra.

GALLI 1

Poi ci sono le occhiaie, specie per i maschietti che non sanno come truccarsi e l' effetto cinema espressionista, con esiti demoniaci, è inevitabile (per le donne va meglio, anche se a volte eccedono in monili). Poi c' è l' audio: i più avvertiti usano auricolari wireless, altri cuffiette che penzolano in strane volute, altri ancora si fidano del device, a microfono incorporato. Infine, c' è la funzione fatica, di contatto: mi sentite? Non sento! Cerchiamo di ripristinare il collegamento! Manca solo, nel 2021, il passo e chiudo.

