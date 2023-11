NERA, MUSULMANA E SENSUALISSIMA, CHI È SZA, LA "ANTI TAYLOR SWIFT" CHE SFIDA LA REGINETTA DEL POP AI GRAMMY - LA 34ENNE SOLANA IMANI ROWE È UNA DELLE RIVELAZIONI DELL'ANNO E HA APPENA OTTENUTO LA CIFRA RECORD DI NOVE NOMINATION AGLI "OSCAR DELLA MUSICA" (MENTRE TAYLOR SWIFT SI FERMA A 6) - IL SUO ALBUM "SOS" HA VINTO 13 DISCHI DI PLATINO E HA TOTALIZZATO OLTRE 6 MILIARDI DI STREAM SU SPOTIFY, DIVENTANDO UNO DEI PIU' ACCLAMATI DALLA CRITICA AMERICANA NEGLI ULTIMI ANNI - DA ADOLESCENTE PORTAVA IL VELO, MENTRE OGGI… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Mattia Marzi per “il Messaggero”

Un album, SOS, che nel corso dell'ultimo anno ha trascorso dieci settimane al primo posto della Billboard 200, la classifica ufficiale dei dischi più venduti negli Stati Uniti (record per un'artista femminile in questo decennio), totalizzando su Spotify oltre 6 miliardi di stream e vincendo 13 Dischi di platino a livello mondiale. Un palmarès, quello di SZA, che comprende già un Grammy Award […] un American Music Award, cinque Bet Awards, due Billboard Music Awards, tre Mtv Video Music Awards […]

LA CERIMONIA

Duetti con artisti del calibro di Justin Timberlake, Kendrick Lamar, The Weeknd, Justin Bieber e Drake (è il suo ex compagno). Se non avete ancora avuto modo di imbattervi nel talento di SZA, vero nome Solána Imani Rowe, 34enne cantautrice considerata la stella più brillante della nuova black music americana, avete tempo ancora fino al 4 febbraio prossimo, quando a Los Angeles si svolgerà la cerimonia di consegna dei Grammy Awards 2024, gli "Oscar" della musica. A un anno dall'uscita dell'album dei record che l'ha catapultata in testa alle classifiche, SZA - si legge "siza" […] - rischia di essere la vera sorpresa dell'evento.

In parte lo è già. Sì, perché è lei a guidare la classifica relativa agli artisti che hanno ottenuto il maggior numero di nomination ai premi più ambiti del music business mondiale: nove in tutto. Chissà come l'ha presa Taylor Swift, […] la reginetta del pop si è dovuta accontentare "solo" di sei nomination. Gli scontri diretti tra le due si consumeranno in alcune delle categorie più importanti, come quella per Registrazione dell'anno, Canzone dell'anno […] e Album dell'anno […]

LE ATMOSFERE

Swift farebbe bene a temere SZA, perché SOS è stato uno degli album più acclamati dalla critica americana e dagli addetti ai lavori (quelli che poi votano) tra i dischi usciti nell'ultima stagione grazie alle sue sonorità r&b che strizzano l'occhio alle atmosfere della musica black statunitense dei primi Anni Duemila. […]

«Non so se inseguire lo status di superstar sia sostenibile per me», ha confessato a Billboard lei, che dopo il riuscitissimo esordio con CTRL del 2017 aveva smesso di fare dischi «perché odio l'aspetto burocratico legato all'uscita di un progetto: è stressante». Da adolescente portava il velo e ha raccontato di essere stata vittima di offese dopo l'attentato terroristico dell'11 settembre. Oggi incarna il black power al femminile, che nelle sue canzoni invita le ragazze ad armarsi di coraggio e sui social non manca di giocarsi la carta della sensualità.

L'INFLUENZA

Per comprendere la sua influenza: nel 2019 il marchio di cosmetici Sephora, dopo una denuncia social dell'artista, chiuse tutti i suoi oltre 400 negozi negli Usa per una giornata di corsi di formazione dei dipendenti sulla diversità. SZA aveva accusato un commesso di discriminazione razziale nei suoi confronti, raccontando che mentre era in un negozio della catena a Calabasas, in California, un membro dello staff aveva chiamato la sicurezza perché pensava che stesse rubando dei prodotti.

In Kill Bill, 1,4 miliardi di ascolti, omaggio a Quentin Tarantino, immagina di uccidere un ex infedele (per alcuni lo stesso Drake). Billboard, la "Bibbia" del music biz americano, le ha assegnato a marzo il premio come Donna dell'anno, in passato andato a Madonna, Lady Gaga e alla stessa Taylor Swift, […]

