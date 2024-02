NESSUNO METTE TAYLOR SWIFT IN UN ANGOLO! – SECONDO L’EX STELLA DEL FOOTBALL AMERICANO, BRANDON MARSHALL, DURANTE IL SUPER BOWL LA CANTANTE HA FATTO SBATTERE FUORI DALLO STADIO KANYE WEST E SUA MOGLIE, BIANCA CENSORI – IL MOTIVO? LA COPPIA AVREBBE COMPRATO I BIGLIETTI DAVANTI AL SUO POSTO PER ESSERE INQUADRATA E METTERE LA POPSTAR IN OMBRA - SARA' VERO?

Taylor Swift avrebbe fatto allontanare Kanye West dal Super Bowl dopo che il rapper aveva cercato di metterla in secondo piano, lo afferma l'ex stella della NFL Brandon Marshall. La cantante avrebbe "telefonato" per far allontanare Kanye dopo che lui aveva intenzionalmente acquistato dei posti all'Allegiant Stadium di Las Vegas di fronte a quelli di Taylor Swift.

La cantante, 34 anni, che ha fatto il tifo per il suo fidanzato Travis Kelce e i Kansas City Chiefs per la vittoria contro i San Francisco 49ers, si trovava in una tribuna VIP con le amiche Blake Lively, Ice Spice e Lana Del Rey, oltre alla famiglia di Kelce.

Marshall - un wide receiver della NFL in pensione - ha suggerito che Kanye, 46 anni, si sia posizionato strategicamente di fronte a Taylor per fare photobombing di qualsiasi ripresa di lei durante la trasmissione della partita: “Kanye stava cercando di sfruttare la sua celebrità", ha detto Marshall nel podcast “I AM ATHLETE”.

Se fosse vero l'incidente rappresenterebbe una clamorosa vittoria per la Swift nella sua lunga faida con il controverso rapper, iniziata nel 2009 quando Kanye irruppe sul palco dei VMA e mise in imbarazzo Taylor mentre accettava il premio per il miglior video femminile.

Yo Taylor, sono davvero felice per te, ti lascio finire", disse Kanye mentre afferrava il microfono della cantante, allora appena diciannovenne. Ma Beyoncé ha uno dei migliori video di tutti i tempi!".

Domenica Kanye è stato fotografato al Super Bowl con la moglie Bianca Censori, ma non è chiaro quando abbia lasciato lo stadio.

