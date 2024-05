5 mag 2024 16:42

NETANYAHU HA SOSPESO IN ISRAELE LA TRASMISSIONE DI AL JAZEERA - IL NETWORK PROTESTA E MANDA UN PIZZINO: “E’ UN’AZIONE CRIMINALE. LO STATO EBRAICO MINACCIA DI AUMENTARE LE TENSIONI CON IL QATAR, CHE FINANZIA L'EMITTENTE, IN UN MOMENTO IN CUI DOHA STA SVOLGENDO UN RUOLO CHIAVE NEGLI SFORZI DI MEDIAZIONE PER FERMARE LA GUERRA" - ANCHE L’ONU SI SCAGLIA CONTRO LA DECISIONE: “MEDIA LIBERI E INDIPENDENTI SONO ESSENZIALI PER GARANTIRE TRASPARENZA..."