23 gen 2024 17:38

NETFLIX SI MAGNA TUTTO! - ANCHE QUEST'ANNO, LA PIATTAFORMA STREAMING DOMINA LE NOMINATION AGLI OSCAR CON 18 CANDIDATURE, DAVANTI AD APPLE CON 13 - IL COLOSSO DELL'INTRATTENIMENTO PUNTA A VINCERE PER LA PRIMA VOLTA LA STATUETTA PER IL MIGLIOR FILM CON "MAESTRO" DI BRADLEY COOPER - NON SOLO CINEMA E SERIE TV: NETFLIX È PRONTA A BUTTARSI ANCHE SUGLI EVENTI DAL VIVO E INTENDE SGANCIARE 5 MILIARDI DI DOLLARI IN 10 ANNI PER TRASMETTERE GLI INCONTRI DI WRESTLING DELLA WWE…