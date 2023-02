NICOLAS SARKOZY E CARLA BRUNI A SANREMO 2023

Giuseppe Candela e Alberto Dandolo per Dagospia

NICOLAS SARKOZY DIETRO LE QUINTE CON LA MOGLIE CARLA BRUNI (FOTO E VIDEO)

Sorpresa a Sanremo. Dietro le quinte del Festival è stato avvistato in serata un divertitissimo Nicolas Sarkozy. L'ex presidente francese è sbarcato in Riviera in per accompagnare sua moglie Carla Bruni, la fu top model e cantante ha partecipato alla serata duetti affiancando Colapesce e Dimartino. Sul palco si sono esibiti con "Azzurro" di Adriano Celentano.

FABRIZIO GATTA SONIA GREY

FABRIZIO GATTA, L'EX CONDUTTORE DI LINEA VERDE ORA È IL PRETE DI SANREMO

Ricordate Fabrizio Gatta? Il conduttore di Unomattina e Linea Verde da qualche anno ha cambiato vita ed è diventato prete. E dove dice messa? A Sanremo! Così il Don gira per la città, qualcuno lo ferma per strada, altri dopo aver fatto serata magari passano proprio da lui per una benedizione. Gatta conduceva in coppia con Sonia Grey che intanto ha aperto un profilo su OnlyFans. Lui si occupa del Signore, lei fa sognare i signori.

AMADEUS DON FABRIZIO GATTA

FIGLI DI...SANREMO

1) Il video di Tango, il brano con cui Tananai partecipa a Sanremo 2023, è virale. Racconta l'amore durante la guerra in Ucraina. Quello che pochi sanno è che la regia è di Olmo Parenti, figlio di Davide Parenti, papà de Le Iene.

https://youtu.be/C7ckx1gbDH0

tananai in gucci

2) Nella serata duetti Paola e Chiara si sono esibite con un medley delle loro hit, affiancate da Merk & Kremont, duo di dj e produttori di successi internazionali formato da Federico Mercuri e Giordano Cremona. Quest'ultimo è figlio del comico e illusionista Raul Cremona.

ZELENSKY E LE POLEMICHE? LA RUSSIA ORGANIZZA UN SUO FESTIVAL DI SANREMO

MEMO REMIGI A SANREMO

State pensando a Zelensky e alle polemiche? I russi continuano a pensare e ad amare il Festival! Il prossimo 25 maggio il Teatro del Cremlino di Mosca organizzerà un vero e proprio evento: "Felicità-Sanremo, le hit d'oro". Una manifestazione con i brani che hanno fatto la storia della manifestazione.

AVVISATE SERENA BORTONE, A SANREMO C'E' MEMO REMIGI!

marco mengoni in atelier versace

Avvisate Serena Bortone e Jessica Morlacchi che a Sanremo è sbarcato anche Memo Remigi! Non una partecipazione al Festival e nemmeno in un programma Rai del daytime, ha ricevuto il "Premio Virgo Novella 2000 SanremoSol". Evento collaterale che si è tenuto in città giovedì scorso.

PER GLI SCOMMETTITORI VINCERA' MARCO MENGONI

addio al nubilato di vittoriana abate 2

Il 73esimo Festival della Canzone Italiana si avvia alla conclusione e per gli esperti Sisal è Marco Mengoni lo strafavorito alla vittoria finale (quotato a 1.40) seguito da Ultimo a 4 e Mr.Rain a 5. Quarta posizione per Lazza a 7.50. Più distaccata Giorgia a 20.

DI SOTTOBOSCO E DI RIVIERA

guillermo mariotto foto di bacco (2)

1) Avvertite Bruno Vespa che la "sua" Vittoriana Abate è diventata la nuova iconica star di uno Stato straniero. La poliedrica e storica collaboratrice di Porta a Porta sta infatti spopolando su Rai San Marino con il programma quotidiano "Salotto Sanremo". Per partecipare in qualità di opinionisti nel talk show festivaliero condotto dalla bella Vittoriana stanno facendo la fila i mejo celebrolesi della intera Penisola. Gira voce che per la Abate sia alle porte anche una importante onorificenza: a breve infatti le verrà, dicono, conferita la cittadinanza onoraria della piccola e ricca Repubblica che la sta ospitando.

il culo di victoria dei maneskin a sanremo 2023

2) Avvisate Milly Carlucci che il suo Guillermo Mariotto in Riviera si lascia andare a confessioni hot. Nel corso di una diretta con il giornalista Davide Maggio ha dichiarato: "Mi piacciono i Maneskin, mi piace Damiano, mi piace Victoria. Mi faccio anche delle fantasie con loro due in camera in albergo. Una fantasia di una cosa a tre. Lui, lei e la chitarra".

3) Mara Venier sta apparecchiando per domani dal teatro Ariston una "Domenica In" coi fiocchi. Oltre a fior fior di giornalisti e opinionisti italici la Venier potrebbe ospitare anche il più grande hair stylist in circolazione per commentare le "chiome" delle star sanremesi. Trattasi del suo famosissimo parrucchiere meneghino Mauro Situra di Coppola. Una vera e propria istituzione nell'universo del capello.

INDOVINELLI

victoria de angelis a sanremo 2023

1) Strane manovre, stream sospetti, voti in massa al televoto. Alcuni si chiedono se dietro il noto artista in gara ci siano manovre ad hoc per farlo esplodere o se si tratta solo di una casualità? Di chi stiamo parlando?

2) A Sanremo i nottambuli si divertono e si scatenano, bevendo anche più del dovuto. Un volto del daytime con grande imbarazzo ha dovuto accompagnare sotto braccio il suo partner che faticava a reggersi in piedi. Chi è?

