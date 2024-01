12 gen 2024 15:18

IN NINO VERITAS: “VENDEVO PIÙ DI TUTTI, MA IN TV NON MI PASSAVANO. ERO IL TERRONE. NON ESISTE MURO PIÙ ALTO DEL PREGIUDIZIO” – NINO D’ANGELO: “ABITAVAMO IN OTTO IN UNA STANZA, LA DISOCCUPAZIONE PER COINQUILINA. LA POVERTÀ TI FA ARRIVARE ALLA FELICITÀ SUBITO CON UNA PICCOLA COSA, LA RICCHEZZA STANCA - MI FORMAI VENDENDO GELATI ALLA STAZIONE CENTRALE, VEDEVO VAGONI DI MIGRANTI, IN LACRIME VERSO LA GERMANIA” - QUANDO IL NAPOLI VINSE LO SCUDETTO, DISSE BASTA CON LA RETORICA DEL RISCATTO SOCIALE: "NOI DI NAPOLI SIAMO FIGLI DI DI GIACOMO E BENEDETTO CROCE. DA COSA CI DOBBIAMO RISCATTARE?”