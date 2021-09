IN NINO VERITAS – SE NE VA A 84 ANNI, DOPO UNA LUNGA MALATTIA, NINO CASTELNUOVO, INDIMENTICABILE RENZO DEI PROMESSI SPOSI DI SANDRO BOLCHI - HA RECITATO ANCHE IN UNO DEI FILM PIÙ PREMIATI DI TUTTI I TEMPI: IL PAZIENTE INGLESE (1996). E' STATO ANCHE IL MITOLOGICO TESTIMONIAL NELLA PUBBLICITÀ DELL'OLIO CUORE, IN CUI VENIVA RIPRESO NELL'ATTO DI SALTARE UNA STACCIONATA - VIDEO

Da ansa.it

Nino Castelnuovo si è spento ieri a Roma dopo un lunga malattia. L'attore aveva 84 anni. Ne danno la notizia la moglie M. Cristina, il figlio Lorenzo e la sorella Marinella. La famiglia - informa una nota - "si chiude nel dolore per la perdita del caro Nino e richiede comprensione e riservatezza in questo momento difficile". I funerali si terranno a Roma in forma strettamente privata.

Nino Castelnuovo, morto ieri a Roma, all'anagrafe Francesco Castelnuovo era originario di Lecco, dove era nato il 28 ottobre 1936. Secondogenito di quattro fratelli (due maschi, Pierantonio e Clemente, e una femmina, Marinella), incomincia a lavorare ancora bambino. Esordisce poi al cinema in Un maledetto imbroglio (1959) di Pietro Germi, e prosegue interpretando ruoli secondari da attore giovane in numerose pellicole, alcune delle quali anche di rilievo come Il gobbo (1960) di Carlo Lizzani e Rocco e i suoi fratelli (1960) di Luchino Visconti.

Diviene uno degli attori più popolari in Italia grazie al ruolo di Renzo Tramaglino nella riproduzione televisiva de I promessi sposi, andata in onda sul primo canale della Rai nel 1967, per la regia di Sandro Bolchi. Recita in uno dei più premiati film di tutti i tempi: Il paziente inglese (1996). Il pubblico lo ricorda ancora per la sua lunga carriera di atletico testimonial nella pubblicità dell'Olio Cuore, in cui veniva ripreso nell'atto di saltare una staccionata.

