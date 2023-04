LA NIPOTE DI ELVIS RIPORTA IL ROCK SUL PICCOLO SCHERMO - RILEY KEOUGH, LA FIGLIA DI PRISCILLA MARIE PRESLEY, È UNA DELLE PROTAGONISTE DI "DAISY JONES & THE SIX", LA NUOVA SERIE AMAZON SU UNA BAND (LIBERAMENTE ISPIRATA AI FLEETEOOD MAC) - LA SERIE È DIVENTATA UN FENOMENO GLOBALE E I BRANI ORIGINALI DELLA COLONNA SONORA HANNO OTTENUTO MILIONI DI ASCOLTI SU SPOTIFY. MA RILEY DICE DI NON ESSERSI ISPIRATA AL NONNO: "HO GUARDATO VIDEO DI…" - VIDEO

Estratto dell'articolo di Massimo Galanto per “il Messaggero”

riley keough daisy jones and the six 3

[…] Daisy Jones & The Six, da pochi giorni online su Prime Video, racconta la nascita, l'ascesa e la rovinosa caduta di una famosa rock band. Famosa, ma in realtà mai esistita, anche se la vicenda ricorda i mitici Fleetwood Mac.

[…]la serie si presenta come un film musicale drammatico, intrigante e coinvolgente, che è diventato un fenomeno: i brani originali della colonna sonora, firmata da Tom Howe, hanno ottenuto milioni di ascolti su Spotify. Nel 1977, per la band Daisy Jones & The Six - guidata dai carismatici cantanti Daisy Jones (la convincente Riley Keough, 33enne nipote del re del rock'n'roll Elvis Presley e figlia di Lisa Marie, scomparsa tre mesi fa) e Billy Dunne (Sam Claflin) - arriva il concerto tutto esaurito a Chicago. Non soltanto il punto più alto della carriera, ma soprattutto il momento della resa dei conti che, tra veleni, ripicche, coinvolgerà tutti i membri. I quali, a distanza di molti anni, accettano di raccontare la verità in un documentario.

daisy jones and the six 4

Il punto di forza della serie (in dieci episodi), è la narrazione delle dinamiche umane all'interno del gruppo, tra relazioni tossiche, eccessi, gravidanze, dipendenze e tradimenti. […] La trama a volte è prevedibile nei triangoli amorosi e negli stereotipi del rock'n'roll, ma favorisce l'empatia. […]

riley keough is the model actress granddaughter of elvis presley and daughter of lisa marie presley

E poi c'è la musica. Gli undici brani originali del disco Aurora, che scandiscono il tormento d'amore che lega i due cantanti, sono diventati reali. Nella serie si ascoltano anche hit d'epoca, per consentire al pubblico un'immersione totale negli Anni 70, da The Byrds a Carole King. Riley Keough, al magazine Porter ha raccontato che per il personaggio di Daisy si è ispirata ai Led Zeppelin e a Jimi Hendrix: «Ho guardato decine di video di cantanti di quell'epoca per capire come muovermi sul palco. Negli Anni 70 non c'era la libertà che c'è ora per le donne. Daisy era in anticipo sui tempi».

