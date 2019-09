LA GUERRA DELLO SPORT - “IO SONO STATO ELETTO, SABELLI NOMINATO. NON HO BISOGNO DI RIPOSIZIONARMI” – MALAGO’ REPLICA AL NUMERO 1 DI “SPORT E SALUTE” CHE AVEVA ACCUSATO IL CAPO DELLO SPORT DI VOLERSI “RIPOSIZIONARE” ORA CHE LA LEGA (CHE HA NOMINATO SABELLI) È ALL'OPPOSIZIONE – IL NEOMINISTRO SPADAFORA PRENDE TEMPO: “LA DELEGA ALLO SPORT È NUOVA PER ME. STO IMPARANDO IN QUESTE ORE” – INTANTO 17 FEDERAZIONI CHIEDONO DI TENERE APERTO IL DIALOGO, LA BATTAGLIA SUI NUOVI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE (IN BALLO 400 MILIONI) PER IL 2020.