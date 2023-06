NO, NON È JACK GREALISH E NEMMENO SEBINO NELA! LA RICONOSCETE DALLA COSCIONA DI POLLO O DAI POLPACCIONI? - DI RECENTE AVEVA MANDATO IN VISIBILIO I SOCIAL-PIPPAROLI GRAZIE AL SUO "BOSCHETTO" DA OSCAR E ALLE SUE FOTO IN "DESHABILLE'", A CONFERMA DEL TEOREMA "GALLINA VECCHIA FA BUON BRODO" (E ARRAPA ANCORA) - A CHI LA CRITICA DICENDOLE "DOVRESTI RILASSARTI COI NIPOTI” LEI RISPONDE: "A UNA CERTA ETÀ PUOI FARE QUELLO CHE VUOI!" - DI CHI SI TRATTA?

HALLE BERRY

Estratto dell'articolo di Giusy Dente per www.fanpage.it dell'11 aprile 2023

[…] L'attrice 56enne Halle Berry, una donna che vive con estrema serenità il passare degli anni, che ha un rapporto di amore, rispetto e accettazione con la propria immagine. Ecco perché non ha alcun timore a mostrarsi esattamente così com'è, anche a costo di attirare commenti pesanti e critiche per nulla costruttive, fatte anzi col solo scopo di umiliarla e farla sentire in colpa. Per cosa? Per il fatto di essere una over 50 che non rinuncia alla propria femminilità e che non vuole annullarsi.

HALLE BERRY NUDA SUL BALCONE

[…] In un'intervista rilasciata a AARP un anno fa ha detto: "Invecchiamo tutti. La nostra pelle si accartoccia e sembriamo diversi. Vedo il mio viso e il mio corpo cambiare, ma ho sempre saputo che la bellezza è un concetto più profondo, che va oltre il corpo fisico. La bellezza svanisce e io mi rifiuto di diventare qualcuno che cerca solo di aggrapparsi a un viso giovane senza abbracciare quello che è davvero importante. Alle donne viene detto che quando raggiungiamo una certa età, non valiamo più. Credo il contrario. La società dovrebbe guardarci come gioielli man mano che invecchiamo. Perché più le donne invecchiano, più sono formidabili".

HALLE BERRY

[…] Qualcuno ha difeso l'attrice per la scelta di condividere una foto in cui si vede la sicurezza di una donna serena e in pace, la cui nudità è un inno alla libertà innanzitutto. Altri hanno criticato la 56enne, dandole dell'esibizionista e invitandola a coprirsi, magari a passare più tempo coi nipoti piuttosto che a sfoggiare il proprio corpo[…]

"Hai 50 anni e pubblichi ancora foto nuda per attirare l'attenzione in menopausa, quando dovresti rilassarti con i tuoi nipoti: invecchiare con dignità no?". La risposta dell'attrice non si è fatta attendere e tra le centinaia di commenti spicca proprio il suo: "Arrivi a una certa età e puoi fare quello che vuoi! Libertà è il nome del gioco!".

