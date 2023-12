NO, NON E’ FORFORA. SONO SOLO FIOCCHI DI NEVE: LA RICONOSCETE? OGGI SEMBRA UNA GATTARA MA E’ STATA UNA DELLE "PRIMEDONNE" DELLO SPETTACOLO ITALIANO – DOPO TANTA TV E UNA APPARIZIONE NELLO STRACULTISSIMO "CHIAVI IN MANO" CON MARTUFELLO, HA ANCHE TENTATO L’AVVENTURA IN POLITICA, NELLE ELEZIONI COMUNALI DI ROMA NEL 2008 – DI CHI SI TRATTA?

Ramona Badescu è salita alla ribalta nazionale diventando la prima donna del Bagaglino. Oggi è sposata con l’imprenditore rumeno Narcis Gordeanu, lui è anche un avvocato e un professore universitario e sono convolati a nozze nel 2017, con cui ha avuto il figlio Ignazio a 51 anni. La showgirl era pronta a tentare alla fecondazione assistita quando è rimasta incinta in modo naturale riuscendo a soddisfare il grandissimo desiderio di diventare mamma. “Avevo deciso da quando ero piccola di essere mamma. Prima avevo una bimba pelosa, il mio cagnolino, poi Dio ha voluto che accadesse un miracolo, che diventassi mamma di un bambino così bello e dolce”.

Chi è Ramona Badescu?

Nata a Craiova il 29 novembre 1968. È cresciuta in Romania da una famiglia benestante che ha fortemente voluto che la figlia riuscisse a laurearsi in Economia e Commercio. Oltre alla propria lingua madre parla correntemente l’italiano, il francese e l’inglese. Nel 1996 ha ottenuto il doppio passaporto con l’acquisizione della cittadinanza italiana dopo il matrimonio con un avvocato romano.

Sbarca in Italia nel 1990 per cercare fortune all’interno dello showbusiness. Nel 1994 debutta in televisione nella serie televisiva fantasy Le storie di Farland, nel ruolo della chiromante Vedonia. Poi inizia la sua carriera cinematografica e televisiva interpretando ruoli significativi in fiction tv di successo come: La piovra 8, Incantesimo 2 e I misteri di Cascina Vianello.

La grande ribalta arriva a metà degli anni novanta quanto diventa una delle prime donne del Bagaglino insieme a Giulia Montanarini, Pamela Prati e Angela Melillo con lo spettacolo Marameo. Ha fatto parte per diversi anni della compagnia di varietà fondata a Roma nel settembre del 1965 da Pier Francesco Pingitore e Mario Castellacci.

Nel 2005 partecipa alla seconda edizione del reality show La fattoria, condotto da Barbara D’Urso con Pupo, venendo eliminata nel corso della settima puntata con il 61% dei voti. Nel 2007 partecipa a diversi programmi televisivi e recita a teatro con il musical Le magie del Moulin Rouge – Musical romantico, sulle tracce del Moulin Rouge, accanto a Nathaly Caldonazzo.

Nel mese di maggio 2010 esce Jumi Juma. È questo il nome dell’album il cui titolo significa “metà e metà”. Metà Italia metà Romania per unire le due nazioni e quindi i loro popoli. È infatti un cd che reinterpreta canzoni napoletane da un lato interpretate in gusto balcanico e canzoni romene tradizionali. Nell’album c’è anche un duetto con Gigi Finizio, che ha arrangiato la canzone Resta cu’mme.

Ha anche tentato l’avventura in politica. Nelle elezioni comunali di Roma del 2008 si è candidata nella lista civica che sosteneva la candidatura a sindaco di Gianni Alemanno ottenendo 54 voti. Anche se non eletta, a metà luglio 2008 viene nominata dal neoeletto sindaco capitolino consigliere per i rapporti con la comunità romena, per studiare forme di integrazione tra i due popoli e le due culture e compiere un lavoro di mediazione fra il Campidoglio e il governo di Bucarest. L’incarico è svolto a titolo totalmente gratuito. Per le elezioni parlamentari del 2008 è stata proposta come candidata alla camera romena per il PNL nel collegio uninominale C1, cioè quello riguardante l’Europa occidentale.

