20 feb 2023 15:08

NO, NON SARÀ CHATGPT A UCCIDERE GOOGLE – MAURO MASI: “IL SUCCESSO CLAMOROSO DELLA CHATBOT, GIA’ UTILIZZATA DA CENTO MILIONI DI UTENTI PER AVERE RISPOSTE DIRETTE SU OGNI TEMA POSSIBILE, HA PORTATO MOLTI ADDETTI AI LAVORI A CHIEDERSI SE CHATGPT UCCIDERÀ GOOGLE. LA RISPOSTA È: NO, VISTA LA ANCORA ELEVATA IMPRECISIONE NELLE RISPOSTE DELLA CHAT. MA IN UN FUTURO DI MEDIO PERIODO LE CHAT DI DERIVAZIONE AI OCCUPERANNO UNA QUOTA IMPORTANTE DEL MERCATO ORA CONTROLLATO DA BIG G”