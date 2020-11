AVETE UN PROBLEMA DI EIACULAZIONE PRECOCE? CI SONO 4 COSE INFALLIBILI DA FARE PER UNA SANA TROMBATA, ELIMINANDO ANSIA E FRUSTRAZIONE – PER DURARE DAI 7 AI 13 MINUTI DOVETE INIZIARE AD ALLENARE I MUSCOLI PELVICI (PROVANDO A INTERROMPERE IL FLUSSO DI URINA QUANDO SEI IN BAGNO) ED EVITARE CIBI PESANTI E L’ALCOL – CAMBIATE POSIZIONE SPESSO, RICORDATEVI DI LIMITARE I MOVIMENTI E DI AUMENTARE, PER IL PIACERE DI LEI, I PRELIMINARI…