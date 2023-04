30 apr 2023 12:22

NO VICTORIA, NO PARTY! LA BASSISTA DEI MANESKIN HA FESTEGGIATO IL COMPLEANNO SUL PALCO IN AUSTRIA E SI E’ BECCATA UNA TORTA IN FACCIA DA DAMIANO – I FESTEGGIAMENTI SONO PROSEGUITI SUI SOCIAL CON “TETTE FINTE E DOCCIA DI CHAMPAGNE” – PIPPAROLI IN BRODO DI GIUGGIOLE E QUALCHE VOCE CRITICA: “CHE NOIA! IMPARA A SUONARE ADESSO, LE TETTE LE ABBIAMO GIÀ VISTE” – FOTO E VIDEO DA LECCARSI GLI OCCHI