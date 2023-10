NON C'E' PACE PER JOHN LENNON - QUEI VECCHI VOLPONI DI PAUL MCCARTNEY E RINGO STARR HANNO USATO L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER "RESUSCITARE" IL CANTANTE DEI BEATLES E PUBBLICARE UNA NUOVA CANZONE, INTITOLATA "NOW AND THEN" - LA REGISTRAZIONE ORIGINALE DEL BRANO, SCRITTO DA LENNON, RISALE AGLI ANNI '70 E NEL '94 PAUL, GEORGE E RINGO REGISTRARONO NUOVE PARTI E COMPLETARONO UN PRIMO MIX, MA LE LIMITAZIONI DELLA TECNOLOGIA IMPEDIVANO DI… - VIDEO

the beatles 3

Estratto dell'articolo di Luca Dondoni per “la Stampa”

«Eccola lì la voce di John, chiara e limpida. È molto emozionante e suoniamo tutti, questa è un'autentica registrazione dei Beatles. […]». Sono le parole di Paul McCartney. I primi giorni di novembre ci regaleranno infatti una delle uscite più attese della storia lunga e ricchissima di eventi dei quattro scarafaggi di Liverpool.

[…]

George Michael and Beatles legend Paul McCartney

Now And Then, questo il titolo, è davvero l'ultima e inedita canzone dei Beatles a vedere la luce ed è stata scritta e cantata da John Lennon, sviluppata e lavorata da Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr e registrata da Paul e Ringo oltre quattro decadi dopo. Now And Then uscirà in contemporanea mondiale alle 15 (ora italiana) di giovedì 2 novembre e il doppio lato A del singolo assocerà l'ultima canzone dei Beatles alla prima pubblicata dalla band nel 1962, Love Me Do, chiudendo un cerchio di 61 anni.

the beatles 2

[…] Alla dichiarazione di Macca ha subito fatto eco un Ringo Starr entusiasta: «È stata l'esperienza che ci ha avvicinato a John più di quanto potessimo immaginare. È stato come averlo di nuovo nella stanza con noi, emozionante per tutti. È stato come se John fosse lì, capite? Fantastico».

Non si è sottratta al commento di un evento così importante anche Olivia Harrison, vedova di George: «Nel 1995, dopo diversi giorni trascorsi in studio a lavorare alla traccia, mio marito sentiva che le difficoltà tecniche con la demo erano insormontabili e aveva concluso che non era possibile completare la traccia con uno standard sufficientemente elevato. Se fosse qui, oggi, sappiamo che si sarebbe unito a Paul e Ringo mettendoci tutto il cuore per completare la registrazione».

[…]

i beatles 11

Questa uscita epocale sarà seguita da un film documentario della durata di 12 minuti, Now And Then - The Last Beatles Song, scritto e diretto da Oliver Murray, che godrà di una première il 1° novembre e sarà caricato sul canale ufficiale YouTube dei Beatles alle 20.30 (ora italiana). […]

La storia di Now And Then inizia infatti al tramonto degli Anni 70, quando John registrò una demo con voce e piano nella sua casa, il Dakota Building a New York. Nel '94 Yoko Ono consegnò la registrazione a Paul, George e Ringo, assieme alle demo di Free As A Bird e Real Love completate più tardi e pubblicate come singoli nel 1995 e nel 1996 in The Beatles Anthology.

BEATLES 2

Nel frattempo, Paul, George e Ringo registrarono anche nuove parti e completarono un primo mix di Now And Then con il produttore Jeff Lynne. Ma perché il pezzo non è uscito prima di questo 2023? All'epoca le limitazioni della tecnologia hanno impedito di separare la voce e il piano di John per ottenere un mix pulito e limpido necessario a completare la canzone. […] La pietra angolare è stata l'uscita nel 2021 della docu-serie The Beatles: Get Back di Peter Jackson.

beatles 12

Utilizzando la tecnologia audio "MAL" della WingNut Films, il team di Jackson ha de-mixato la colonna sonora mono del film, riuscendo ad isolare gli strumenti e i vocals e tutte le singole voci all'interno delle conversazioni dei Beatles. Questo ha portato alla domanda su cosa poter fare con la demo di Now And Then. Peter Jackson e i suoi tecnici del suono, guidati da Emile de la Rey, hanno applicato la stessa tecnologia alla registrazione originale casalinga di John, preservando la limpidezza e l'integrità della performance vocale originale, separandola dal pianoforte. Spinti da questa possibilità tecnologica l'anno scorso Paul e Ringo hanno completato il brano.

paul mccartney ringo starr

Oltre alla voce di Lennon, in Now And Then c'è la chitarra elettrica e acustica registrata nel '95 da George, una nuova parte di batteria di Ringo e basso, chitarra e piano suonati da Paul. McCartney ha poi aggiunto anche un assolo di chitarra slide ispirato a George sovrapposto ai cori del ritornello. […]

i beatles al cavern club john lennon e ringo starr fotografati da paul mccartney national portrait gallery londra MAHARISHI BEATLES 1 yoko ono john lennon allen klein paul mccarteny ringo starr i beatles e mohammad ali beatles by richard avedon the beatles 1 the beatles 4 i beatles registrano let it be BEATLES A NEW YORK 1964 i beatles registrano let it be abbey road the beatles