L’Erode che non t’aspetti. Il primo hip-hop nella storia dello spettacolo. In un’opera rock che ha varcato i decenni ed è diventata mito. A interpretarlo, da due stagioni, è Frankie hi-nrg mc […] al secolo Francesco Di Gesù, uno dei precursori del rap italiano. L’opera in questione è il musical Jesus Christ Superstar […]

Dopo il debutto a marzo al Sistina Chapiteau di Milano – nel quale Neeley ha passato il testimone al successore Lorenzo Licitra, il cantautore e performer siciliano già vincitore di X-Factor nel 2017 – il musical ha fatto tappa al Teatro Sistina di Roma nella storica versione del regista e produttore Massimo Romeo Piparo che porta in giro per l’Italia e l’Europa questo spettacolo da trent’anni esatti.

Sul palco anche la popstar internazionale Anggun (tre dischi di platino con la hit Snow on the Sahara) nel ruolo di Maria Maddalena e i cui lineamenti ricordano l’attrice originale del film, Yvonne Elliman, e Feisal Bonciani nei panni di Giuda che canta il testo più graffiante rivolto a Gesù, accusandolo di aver sbagliato epoca, perché oggi, con i media e i social, sarebbe diventato un grande influencer. […]

[…] Come si è preparato?

«Studiando il personaggio storico, che non conoscevo, e quello del musical e dei suoi interpreti (nel film del ‘73 era Josh Mostel, ndr). Erode è un viziato e un capriccioso. Bullizza Gesù e lo sfotte. E quando quest’ultimo non reagisce alle sue provocazioni, lui s’infuria. Un personaggio terribilmente grottesco». […]

Chi sono gli Erode di oggi? […] Qualche nome?

«No. Sulle prime pagine dei giornali ce ne sono almeno cinque al giorno. Erode, ieri come oggi, è disposto a fare il male per i propri interessi e guadagnare in prestigio, denaro e potere. È il simbolo del potere che pianifica il male e lo fa continuamente e scientemente, anche, per esempio, distraendo fondi pubblici alla sanità, all'istruzione, per finanziare progetti volti ad alimentare il mantenimento del proprio potere personale e soddisfare alcune lobbies funzionali a questo».

Lei è credente?

«No ma mi definisco un curioso, perché sono affascinato dal cristianesimo che, unica tra le religioni monoteiste, si articola attorno al concetto di amore. Mi affascinano anche le tante strumentalizzazioni che questo messaggio ha subito a causa dei sinedri che si sono alternati nel corso della storia e hanno frainteso, o voluto fraintendere, il messaggio di fratellanza di Gesù in modo da potersi garantire le proprio isole di potere».

Jesus Christ Superstar l’ha fatta riflettere sulla figura di Gesù?

«Il musical mette in scena la commedia dell’umanità perché il Nazareno è un uomo dal primo all’ultimo istante e i vangeli sono il racconto di tutto questo. Non credo che qualcuno abbia veramente trasformato l'acqua in vino o moltiplicato i pani e i pesci però quando si salva un battello di migranti alla deriva nel Mediterraneo cos’altro si compie se non un atto di risurrezione? Il messaggio del cristianesimo è quello di dare forza all'uomo attraverso l’esercizio dell'amore.

Cristo, per il mondo, è un problema perché ha detto cose veramente rivoluzionarie come quella di amare il prossimo come noi stessi e non fargli quello che non vorremmo fosse fatto a noi. O quando ha detto “Lasciate che i bambini vengano a me” per dire che l’infanzia va tutelata e difesa. Sono cose faticose, scomode, non ci si guadagna nulla e ci si attirano le ire di molti. Per questo Gesù viene tolto di mezzo. Lui ci mette davanti alla nostra mediocrità e noi siamo tutti dei piccoli Erode che lo vogliamo eliminare perché il suo messaggio continua a dare fastidio».

