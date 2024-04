NON E' MAI TROPPO TARDONA! - L’AFTERPARTY DI DOLCE & GABBANA A MILANO, DOPO IL LANCIO DELLA MOSTRA DEGLI STILISTI A PALAZZO REALE, E’ IL TRIONFO DELLE COUGAR! - LA 77ENNE CHER SI PRESENTA CON IL TOYBOY DI 38 ANNI ALEXANDER EDWARDS – LA 61ENNE DEMI MOORE SI SCATENA IN PISTA ANCHEGGIANDO COME UNA CALDISSIMA PISCHELLA… - VIDEO!

Dall’account Instagram di whoopsee.it

«Do you believe in life after love?». A ben vederli insieme, pare proprio di sì. Di chi parliamo? Se vi sforzate un attimo e pensate alla hit mondiale “Believe”, non può che venirvi in mente il nome di Cher. La Regina del Pop è stata una delle protagoniste dell’evento di lancio di “Dal cuore alle Mani”, la mostra di Dolce&Gabbana, a Palazzo Reale a Milano, dove è arrivata in compagnia del fidanzato Alexander Edwards. Ed è in pista, durante l’afterparty al DG Martini, che c’è stato un momento dolcissimo. Perché nel bel mezzo del djset è partita proprio “Believe”, una delle canzoni più iconiche dell’artista, che ha iniziato a cantarla e ballarla insieme al compagno 38enne. C’è un finale migliore del bacio che poi si scambiano? Rispondiamo noi: no!

Quando arriva Demi Moore in pista, finalmente la situa inizia. Sì, l’attrice statunitense è sicuramente pazzesca, non solo davanti alla macchina da presa, ma anche sul dancefloor. Eccola durante l’afterparty della mostra di Dolce&Gabbana, “Dal Cuore alle Mani”, presentata ieri sera, 6 aprile 2024, a Palazzo Reale, al DG Martini di Milano, mentre prende alla lettera le parole del vocalist della serata: «La festa è appena iniziata». E infatti, Demi balla e si diverte, anche in compagnia di Anitta, attorniata dalle altre stelle presenti. Voto come ballerina: possiamo dire 10?

