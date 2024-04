3 apr 2024 18:57

NON ABBOCCATE ALLE LAGNE DEI CINEMATOGRAFARI! – PIERLUIGI PANZA: “LO SCORSO ANNO IL GOVERNO HA AUMENTATO DI CIRCA IL 50% LA DOTAZIONE PER LE RIEVOCAZIONI STORICHE, PORTANDOLA A 4 MILIONI DI EURO. PER AGGIUDICARSI PARTE DI QUESTO CONTRIBUTO HANNO PRESENTATO DOMANDA PIÙ DI 500 ASSOCIAZIONI, ENTI E COMUNI. DI FRONTE A QUESTO FATTO, VI SEMBREREBBE GIUSTO SENTIRE DELLE LAGNANZE DEI REGISTI CHE POSSONO RICEVERE SINO A 9 MILIONI DI EURO PER UN SINGOLO FILM, CHE PUÒ ANCHE ESSERE COMMERCIALIZZATO?