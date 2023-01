NON DATE A CÉSAR QUEL CHE È DI CÉSAR – GLI OSCAR FRANCESI HANNO ESCLUSO DALLA CERIMONIA DEL 25 FEBBRAIO SOFIANE BENNACER, IL FIDANZATO DI VALERIA BRUNI TEDESCHI, ACCUSATO DI STUPRO E VIOLENZA SESSUALE – LUI HA NEGATO LE ACCUSE, LA REGISTA E LA SORELLA CARLA BRUNI HANNO PARLATO DI “LINCIAGGIO MEDIATICO”. EH CERTO, SEMPRE IL SOLITO DOPPIOPESISMO “GAUCHE CAVIAR”: QUANDO ACCUSANO WEINSTEIN, LE VITTIME HANNO RAGIONE E LUI È UN PORCO, QUANDO C’È DI MEZZO UN PARENTE O IL TUO BOYFRIEND, SI INVENTANO TUTTO

I César Awards, i premi francesi più importanti assegnati in ambito cinematografico, hanno deciso di bandire dalla cerimonia, in programma il 25 febbraio a Parigi, chiunque sia indagato per reati sessuali.

Sarà dunque escluso l'attore francese Sofiane Bennacer, protagonista del film di Valeria Bruni Tedeschi Forever Young (Les Amandiers), accusato di stupro e violenza sessuale. Il 25enne ha fermamente negato le accuse e con lui si sono schierate sia la regista, secondo cui è vittima di un «linciaggio mediatico», sia la sorella di Bruni Tedeschi ed ex première dame Carla Bruni.

Gli organizzatori dei César hanno spiegato di aver introdotto la norma - che si applica a chiunque sia indagato o condannato per reati violenti, punibili con la reclusione, e in particolare quelli di natura sessuale - per rispetto nei confronti di eventuali vittime, anche nel timore di proteste se Bennacer, già rimosso a novembre dalle candidature, avesse partecipato.

Nel 2020 il consiglio dell'Accademia che distribuisce i premi dovette dimettersi in seguito alla vittoria come miglior regista di Roman Polanski, ricercato negli Usa per violenza sessuale.

