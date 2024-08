21 ago 2024 18:00

NON FARE IL "GIGIONE" - CHE TONFO PER IL POPOLARISSIMO CANTANTE LUIGI CIARAVOLA, IN ARTE "GIGIONE". IL PERFORMER, CHE DA DECENNI IMPERVERSA IN SAGRE E FESTE DI PAESE DI TUTTA ITALIA, È CADUTO DURANTE UN CONCERTO IN PROVINCIA DI CASERTA, DURANTE IL RITORNELLO DEL SUO BRANO PIÙ FAMOSO, "TRAPANARELLA" - UN'ASSE SI È SFONDATA MENTRE IL 79ENNE È PRECIPITATO - LUI SUBITO HA RASSICURATO I FAN: "NIENTE DI PREOCCUPANTE, POTEVA ANDARMI DECISAMENTE PEGGIO..." - IL VIDEO STRACULT