IN MEDIOBANCA STA GENERALI – A CHE SERVE QUELL’1% DI PIAZZETTA CUCCIA BY CALTA-RICCONE? È UN AVVERTIMENTO DI DEL VECCHIO NEI CONFRONTI DELLE INTENZIONI DI NAGEL: CARO ALBERTO, ATTENTO A GIOCARE SU VARI TAVOLI: È VERO CHE LA DELFIN, PER ESSERE AUTORIZZATA DA BCE A SALIRE FINO AL 19,9% DI MEDIOBANCA, NON PUÒ DISTURBARE IL MANOVRATORE. MA ORA, CON LO SBARCO DI CALTAGIRONE, LA DELFIN HA AL FIANCO UN “COMPLICE” CHE POTREBBE ROMPERE, E TANTO, I COGLIONI - COME CALTA E DEL VECCHIO SGUAZZERANNO TRA I DIVIDENDI DI GENERALI