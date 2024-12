9 dic 2024 13:33

NON HA DUE CAPEZZOLI, C'HA DUE CHIODI! LA RICONOSCETE? - LA CANTANTE, FAN DI KAMALA HARRIS, È FINITA NEL MIRINO DI UNA SUA COLLEGA, CHE L'HA ATTACCATA PER LA SUA "ORRIBILE CHIRURGIA PLASTICA" - IN DIFESA DELLA POPSTAR È ARRIVATO UN ALTRO MUSICISTA, COLLEGA DEL SUO COMPAGNO: "CHIUDI QUELLA CAZZO DI BOCCA. LE DONNE CHE ATTACCHI SONO RILEVANTI, ATTRAENTI, DIVISIVE, GENTILI. E FORSE QUESTO TI RENDE INVIDIOSA…" - DI CHI SI TRATTA? - VIDEO