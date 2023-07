11 lug 2023 18:02

NON È LA RAI, MA L'EIAR - MA È NORMALE CHE IL “TG2” CONDIVIDA IL TWEET DI GIORGIA MELONI SULLA SOCIAL CARD "DEDICATA A TE", RIBATTEZZATA FASCISTICAMENTE 'TESSERA ANNONARIA', SENZA UN MINIMO DI RIELABORAZIONE GIORNALISTICA E CONTESTUALIZZAZIONE? - NEL FRATTEMPO, I GIORNALISTI DI “RAINEWS” SONO IN RIVOLTA CONTRO IL DIRETTORE, PAOLO PETRECCA, CHE AVREBBE TAGLIATO IL SERVIZIO SUL CASO LA RUSSA JR: “TOLTI I RIFERIMENTI ALLE POLEMICHE, PER LUI NON SI TRATTAVA DI UNA NOTIZIA...”