29 mar 2023 18:52

NON È UNO SCHERZO: ALBA PARIETTI SARÀ PREMIATA A VENEZIA CON IL LEONE D’ORO ALLA CARRIERA! – L’ALBONA NAZIONALE STA “STROMBAZZANDO” OVUNQUE L’AMBITO RICONOSCIMENTO. MA C’È UN DETTAGLIO NON SECONDARIO: IL PREMIO NON C’ENTRA NIENTE CON LA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA. SI TRATTA DI UNA TARGA "ISTITUZIONALE" ASSEGNATA DA TAL "ORDINE LEONE D'ORO", CHE GIOCA VOLUTAMENTE SULL'AMBIGUITÀ CON LA BIENNALE...