29 dic 2023 16:58

NON C’È CHE “DIRE” – IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE HA DISPOSTO UN FERMO AMMINISTRATIVO PER L’AGENZIA DI STAMPA “DIRE” - IL DICASTERO VANTA UN INGENTE CREDITO NEI CONFRONTI DELLA TESTATA, GIÀ OGGETTO DI UN’INCHIESTA CHE HA PORTATO ALL’ARRESTO PER CORRUZIONE DELL’EDITORE, FEDERICO BIANCHI DI CASTELNUOVO, ACCUSATO DI AVER CORROTTO L’EX FUNZIONARIA DEL MIUR, GIOVANNA BODA – ORA L’AGENZIA NON POTRÀ RICEVERE CONTRIBUTI PUBBLICI E…