30 giu 2023 09:03

NON SEMPRE L'ALGORITMO FA LA COSA GIUSTA - NETFLIX REINTRODUCE IN CATALOGO "TITANIC" A DIECI GIORNI DALL'INCIDENTE DEL SOMMERGIBILE "TITAN", IN CUI SONO MORTE CINQUE PERSONE. MA IN MOLTI NON HANNO GRADITO: "STA OLTREPASSANDO I LIMITI DELLA DECENZA. LO SFRUTTAMENTO IMMEDIATO PER OTTENERE SPETTATORI È SGRADEVOLE"