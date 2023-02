UNA NOTTE IN BLANCO – SECONDO ALCUNI TESTIMONI, SUBITO DOPO AVER PRESO DISTRUTTO I FIORI SUL PALCO DELL'ARISTON, DIETRO LE QUINTE BLANCO È APPARSO CONFUSO, E SI È SCUSATO CON AMADEUS E CON GLI AUTORI – POI HA LASCIATO IL TEATRO SENZA DIRE UNA PAROLE E, DOPO ORE “FURIOSE” E UNA RIUNIONE NOTTURNA CON LO STAFF, ALLE 4.30 HA PUBBLICATO SU INSTAGRAM LA SUA “POESIOLA” DI SCUSE. QUINDI HA LASCIATO SANREMO…

Estratto dell'articolo di Emilio Marrese per “la Repubblica”

blanco distrugge tutto a sanremo 2023

[…] Andato via da trionfatore l'anno scorso Blanco, martedì sera Riccardo Fabbriconi (sempre lui) ha lasciato Sanremo dall'uscita sul retro, manco fosse un latitante, protetto e blindato da famiglia e staff per tutto il giorno. Un biglietto di scuse in rima su Instagram, partorito alle 4.30 del mattino, e via (forse verso la sua Calvagese della Riviera sul Garda), inseguito dal coro di florovivaisti, ministri, assessori, neurologi, abbonati Rai, psicoterapeuti, dotti, medici e sapienti intervenuti nell'inevitabile dibattito lampo […]

blanco distrugge tutto a sanremo 2023 2

Rivediamola un momento al Var. Blanco, vent'anni domani (auguri), non ha interrotto la band perché era un'esecuzione "half playback": cioè lui stava cantando davvero mentre i musicisti facevano finta, e il trucco non andava svelato. Pareva brutto, avrà pensato lì per lì mentre gli saliva il panico, far vedere che si stoppava la musica e gli altri continuavano a suonare. Quello che è seguito, non è stato migliore.

Inoltre, secondo altre voci di corridoio, the bad guy non ha continuato comunque a cantare ignorando il blocco dei suoi auricolari - proprio suoi nel senso che, come ogni artista, se li era portati da casa, non erano della Rai - perché, tipo airbag, si sarebbe attivato l'Auto-Tune, cioè quella sorta di photoshop della voce che evita le stecche: alcuni cantanti lo vogliono, altri come lui no. Insomma, tecnicamente non c'erano vie d'uscita possibili. E allora Blanco s'è dato al giardinaggio in diretta, fuori di testa, altro che Måneskin.

blanco distrugge tutto a sanremo 2023

Non era tutto diabolicamente scritto sul copione. Sì, il finale prevedeva che Blanco tirasse due calci a una rosa e si sdraiasse fetale nell'aiuola, come nel video della sua canzone L'isola delle rose: non che si trasformasse in Balotelli e rizollasse il palco, memore del suo passato da calciatore quando era detto Fabbro. Sarà contento il suo sponsor Adidas, che l'aveva vestito con la maglia azzurra della Nazionale.

[…] Testimoni diretti dell'incidente garantiscono la disperazione autentica dietro le quinte dell'Ariston della delegazione Universal, la casa discografica. E un Blanco contrito e confuso mandato subito a scusarsi nei camerini con autori e conduttori.

blanco distrugge i fiori sul palco di sanremo

"A vent'anni ho fatto anche di peggio, magari non in prima serata..." ha poi detto Morandi. "Chiedo scusa alla città dei fiori" ha titolato Blanco la sua poesiola: "Ti ho messo in lacrime/come la mia mamma, Ariston/Mi hai visto fragile come un bimbo/e qui proprio qui, dove/mi hai insegnato a correre, sono caduto... Non sono perfetto come mi volevi/ma finalmente sono me stesso/Ti voglio bene Ariston/con tutta la mia follia".

BLANCO N ROSES - MEME BY MAGLIETTEDELLASALUTE

"Blanco - ha accettato le scuse Amadeus - è consapevole di aver fatto qualcosa che non avrebbe dovuto. Non ha chiesto di essere capito ma di essere perdonato. Ha sbagliato e lo sa per primo". Nessuna squalifica in vista. Giusto un anno fa, quando c'era invece da celebrare il nuovo golden boy che, pur scartato da X Factor, aveva conquistato la vetta della musica, il padre Giovanni, informatico romano, raccontò che al suo ragazzo "un po' esuberante" piaceva "correre nudo nei boschi: la parte folle di mio figlio si manifesta non raramente". Ecco.

amadeus e i fiori distrutti da blanco sanremo 2023 gianni morandi spazza il palco dell'ariston dopo l'esibizione di blanco BLANCO PRENDE A CALCI I FIORI A SANREMO 2023 BLANCO PRENDE A CALCI I FIORI A SANREMO 2023 BLANCO PRENDE A CALCI I FIORI A SANREMO 2023 BLANCO PRENDE A CALCI I FIORI A SANREMO 2023 blanco amadeus blanco amadeus 2 BLANCO VIDEOCLIP L'ISOLA DELLE ROSE BLANCO CHE DISTRUGGE TUTTO A SANREMO - MEME BY DEMARCO