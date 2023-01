NULLA DI NUOVO SUL FRONTE DI INSTAGRAM: LA FERRAGNI POSTA FOTO IN LINGERIE E I FOLLOWER SI INDIGNANO (MA GUARDANO) – LA MOGLIE DI FEDEZ HA CONDIVISO ALCUNE IMMAGINI DI LEI IN REGGISENO E MUTANDE SUL LETTO PER LA NUOVA CAMPAGNA PUBBLICITARIA DI INTIMISSIMI, E GLI HATER, QUASI TUTTE DONNE, SI SONO SCATENATI – TRA I SOLITI “VOLGARE", "MA NON TI VERGOGNI, SEI UNA MAMMA” E “FEDEZ CHE NE PENSA?”, ARRIVA ANCHE UN CONSIGLIO IMPRENDITORIALE: “TI MANCA SOLO ONLYFANS”

Estratto da www.leggo.it

chiara ferragni 5

Chiara Ferragni ancora presa di mira dagli hater. […] Nonostante stia concentrando tutte le sue attenzioni alla preparazione per la kermesse canora, […] trova sempre il tempo per aggiornare i suoi follower e condividere sui social alcuni post per le sponsorizzazioni. E l'ultimo tratto dallo shooting fotografico per la collezione di Intimissimi ha scatenato chi riversa sui social il suo odio.

[…[ Gli hater puntualmente attaccano l'influencer, postando sotto alle foto frasi del tipo: «Sei una mamma, perché devi posare mezza nuda?», «Ma tuo marito cosa ne pensa?». Domande a cui Chiara Ferragni ha risposto più volte puntualizzando di essere una donna indipendente e che questo è semplicemente il suo lavoro da influencer.

Tuttavia, l'odio degli hater è inarrestabile. Nell'ultimo post Chiara ha ricevuto commenti sessisti per aver posato in camera da letto indossando un completo in lingerie della nuova collezione di Intimissimi, di cui la Ferragni è testimonial ufficiale: «Dopo di questa ti manca solo Onlyfans», commento al quale Chiara non ha ancora voluto replicare, probabilmente stanca di leggere frasi sessiste e piene d'odio ingiustificate. O la risposta a chi puntualmente la attacca sui social arriverà dal palco di Sanremo?

