DAGOREPORT - VISTO COME SI È SCAPICOLLATO IL GOVERNO DUCIONI A PESCARA, È LAMPANTE CHE IL VOTO IN ABRUZZO NON È MARGINALE BENSÌ DETERMINANTE PER IL RISSOSO POLLAIO DI PALAZZO CHIGI - L’EVENTUALE VITTORIA DEL CENTROSINISTRA, MA ANCHE UNA SCONFITTA DI MISURA, FAREBBE RIPARTIRE LA PARTITA DI POKER TRA I DUE GALLETTI. SALVINI: SE NON OTTENGO PIU' POTERE, TOLGO L’APPOGGIO AL GOVERNO. MELONI: ACCOMODATI: CHIUDO BARACCA E ANDIAMO AL VOTO - OVVIAMENTE LA DUCETTA NON VUOLE RIPRESENTARSI ALLE URNE, TANTOMENO SALVINI VUOLE FAR CADERE IL GOVERNO. ANCHE PERCHÉ L’ULTIMO SONDAGGIO COMMISSIONATO DAL PD, DOPO IL RISULTATO SARDO, SUL VOTO EUROPEO DEL 9 GIUGNO SQUADERNA NUMERI SORPRENDENTI: MENTRE ELLY SCHLEIN RAGGIUNGE 21,5%, I FRATELLINI DELLA LA DUCETTA RINCULANO AL 25,7% - LA MELONA HA UN CARTA PER FAR FUORI SALVINI E PER RIPORTARE LA LEGA ALL’OVILE: FEDRIGA..