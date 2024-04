5 apr 2024 19:13

NUOVA PUNTATA DELLA FICTION NAIKE RIVELLI VS BARBARA D’URSO – LA FIGLIA DI ORNELLA MUTI SI È PRESENTATA IN TRIBUNALE AD ALESSANDRIA, DOVE È IMPUTATA PER DIFFAMAZIONE DOPO UNA QUERELA DI BARBARA D’URSO: “IL MIO LAVORO È QUELLO DELL’OPINIONISTA, HO SOLO ESPRESSO DEI PENSIERI SU CIÒ CHE STAVO VEDENDO, NON C’ERA INTENZIONE DI OFFENDERE NESSUNO” - NAIKE RIVELLI AVEVA DETTO: "COME E' CADUTA IN BASSO L'ITALIA CHE GUARDA QUESTI PROGRAMMI TRASH" - LA D'URSO NON SI È PRESENTATA…