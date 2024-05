LA NUOVA REGINA DEL “SUCA SUCA”? È COCO BAE! - HA 35 ANNI, HA VINTO TRE DEGLI ULTIMI OSCAR DEL PORNO TRA CUI QUELLO PER LE SUE PRODEZZE ORALI - BARBARA COSTA: “È UNA RAGAZZA MAROCCHINA, CRESCIUTA IN CANADA MA ORA VIVE IN AUSTRALIA. LA CHIAVE STA NEL SUO SGUARDO, TI FISSA INCALZANTE DAL VIDEO, E CON GLI OCCHI NON TI MOLLA MENTRE SI DEDICA. SI FINISCE SOTTO IL SORTILEGIO DI QUESTA SELVAGGIA FANCIULLA... MA DEVE STARE ATTENTA ALL’ASCESA DI UN’ALTRA FANCIULLA, DAL FASCINO LATINO, DANIELA ANTUNY…”

Barbara Costa per Dagospia

coco bae 4

La nuova regina del p*mpino è stata proclamata: è alta, splende d’ambra, ha un fisico scolpito, il suo p*mpo-nome d’arte è Coco Bae, e tutto questo si annulla di fronte alla sua bocca, e a quanto la sa aprire, mettere all’opera, fino alla sua gola farti scendere, e come la sua lingua te lo sa leccare, alla morte succhiare!

coco bae 7

La chiave orale di Coco Bae sta altresì nel suo sguardo, lei incalzante ti fissa, dal video, e cogli occhi non ti molla mentre si dedica al pene… di un altro, e di un altro dopo l’altro, ché il tuo è solo visivamente, e mentalmente, sotto il sortilegio di Coco… è la tua mano che deve fargli credere di essere le labbra di questa selvaggia fanciulla...

Coco Bae ha 35 anni, e il suo fellante dominio è fuori discussione: a lei sono andati 3 degli ultimi Oscar del Porno, e uno premiante le sue speciali doti di bocca, e premio deciso e assegnato dai porno utenti, cioè da chi di porno ne sa e ne fa uso sovrano. Coco è una ragazza marocchina, cresciuta in Canada ma ora vive in Australia e non sta per niente tranquilla: lei deve stare attenta all’ascesa di un’altra fanciulla, dal fascino latino, Daniela Antuny!

coco bae 3

Nessuna al pari di Daniela in questo periodo sta salendo i gradini onanistici dei video hard. Daniela è colombiana, ha 23 anni e si dà da fare nel porno da quasi 3. Ma è da pochissimo che i suoi sudori ricevono l’applauso che meritano: cari miei p*pparoli, quanti di voi fanno già parte della truppa che clicca su Daniela? Quanti se ne vanno matti per i suoi porno di adescamento, dove si fa tuttiii, il padrone di casa, il personal trainer, il corriere… E quanti tra voi pensano di abbandonarla?

Avete letto bene: chi tra voi fra breve lascerà Daniela, mollerà Coco, per porno attrici non reali? Siamo alla fine di un’era, Dago-lettori. Ogni novità in AI, ogni nuovo visore, tutto muove e corre a uno sconvolgimento del porno come siamo abituati – e allettati – a starci. Si fa un gran parlare di Apple Vision Pro. I più navigati in materia sanno del divieto di Apple apposto al porno nei suoi lidi.

coco bae 2

Ma ve lo avranno detto, che con Apple Vision Pro, il porno lo puoi vedere… comunque? Gustavo Turner, di "Xbiz.com", testata del porno qualificata, lo ha provato e testato: accontentato Apple Vision Pro in tutte le impostazioni e nel tuo scan di volto e occhi e mani, “il porno lo vedi col browser Safari”, che ti porta sia sui siti a pagamento, sia sui siti di porno gratis che ben sappiamo.

coco bae 1

Molto presto stangone virtuali tipo Coco Bae e Daniela Antuny ci faranno vivere e essere lì, con loro, e loro qui, con noi, e le potremo toccare, e sessualmente godere, di loro, con loro, catapultati in un “porno spaziale”, a volume iper reale. Una “immersione distopica” che, diavolo, sembra vera.

“Apple Vision Pro non è una cintura di castità da 3500 dollari!!!”, promette Gustavo Turner, anche se “alcuni video si bloccano”, non vanno in sincrono con un audio che è eccellente, e il visore è scomodo, sì, pesa troppo. E non è per le tasche di tutti. Non ancora, ma presto, prestissimo non avrà più senso, come fa Coco, come fa Daniela, invogliarci a seguirle, nelle loro porno "cavalcate", ancor meno a pagargliele. Le pornostar AI non hanno necessità. Pornano non per sostentarsi, giammai per il loro piacere che, nelle attrici vere, era simulato, ma ti illudeva.

daniela antury 1

Il porno non sta a braccia conserte (e gambe chiuse) a aspettare… cosa? Con l’AI vuole prendersi e fondersi. Questo significa fine del porno in carne e ossa? Coco e Daniela sono le (ultime?) star "vitali" di un porno che personalmente prego non disoccupi chi si esibisce con testa e cuore e ano e tette e pene e f*ghe pulsanti e pensanti. Il porno analogico ha scosso la società occidentale da bui sessuali e angosce sociali.

daniela antury 7

Ha schiuso menti (e dilatato i vasi sanguigni…) verso più forme di libertà. Il porno in AI, scavalcata ogni parete, farà altrettanto? O ha ragione chi paventa inauditi choc mentali? Porno umano e non umano… conviveranno? E ci piacerà, che so, lo sperma in AI? I bukkake in AI li potremo "sentire" addosso? Senza la scocciatura di lavarci, dopo?

daniela antury 10

Chissà che sapore avrà, uno sperma AI. Sgradevole non sarà. Lo potremo scegliere! Io lo vorrei panna e amarena. Oppure tiramisù. E allora… siamo pronti? Ci divertiremo lo stesso? Di più? Di meno? Se volete la mia opinione, per quello che vale e però è leale, davanti a questo imminente futuro, il mio clitoride non sta allegro. Sta bello spaventato.

