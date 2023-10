LA NUOVA TECNICA DELLE COPPIE SCOPPIATE: MOLLARSI IN SEGRETO E ANNUNCIARLO DOPO! – MERYL STREEP DIVORZIA DAL MARITO, DON GUMMER, DOPO 45 ANNI DI MATRIMONIO – L’ATTRICE HA CONFESSATO DI ESSERE SEPARATA DALLO SCULTORE GIA’ DA SEI ANNI, MA L’ANNUNCIO UFFICIALE SAREBBE ARRIVATO SOLO ORA “PER MOTIVI PERSONALI” – I DUE SI CONOBBERO ALLA FINE DEGLI ANNI ’70 DOPO LA MORTE DEL FIDANZATO DELLA VINCITRICE DEL PREMIO OSCAR, JOHN CAZALE, PER UN CANCRO. 6 MESI DOPO ERANO GIÀ SPOSATI...

Un'altra notizia "privata" scuote il mondo del cinema americano. Meryl Streep ha deciso di divorziare dal marito, lo scultore Don Gummer, dopo 45 anni di matrimonio. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno per la stampa rosa anche perché l'attrice ha confessato di essere segretamente separata dall'uomo già da sei anni, ma l'ufficialità è arrivata solo ora per motivi personali. […]

MERYL STREEP DIVORZIA

L'annuncio ufficiale è arrivato attraverso il sito americano Page Six, che ha riportato la nota congiunta diramata dallo staff dell'attrice americana […] La rottura risalirebbe, a quanto pare, al 2017. In effetti, fanno notare i siti di informazione statunitensi, la diva di Hollywood, 74 anni e il marito, 76 anni, non si vedevano insieme a un evento pubblico dallo scorso 2018, quando in coppia avevano presenziato alla cerimonia degli Oscar. Due giorni fa, invece, Meryl Streep è stata protagonista al Princesa de Asturias Awards e per la prima volta non si è mostrata al braccio del marito, confermando i rumor che da giorni circolavano a Hollywood.

La storia d'amore

La relazione tra Meryl Streep e lo scultore Don Gummer era iniziata alla fine degli anni '70. I due si conobbero a una cena grazie al fratello dell'attrice, che glielo presentò per incoraggiarla a superare la morte del fidanzato, John Cazale […] per un cancro. Sei mesi dopo la Streep e lo scultore erano già all'altare: era il 30 settembre 1978 quando i due si dicevano "sì" davanti a pochi invitati. Nel corso del loro lungo matrimonio la coppia ha avuto quattro figli, Henry (nato nel 1979), Mamie (nata nel 1983), Grace (nata nel 1986) e Louisa (nata nel 1991), ma insieme Streep e Gummer hanno anche cinque nipoti. […]

