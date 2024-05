NUOVO CINEMA SPORCACCIONE - È FINITA L'"ERA DELLA CASTITA'" DI HOLLYWOOD: IL SUCCESSO DI FILM COME "CHALLENGERS", "POOR THINGS" E DI "SALTBURN", SEGNA IL RITORNO DELL'EROS AL CENTRO DEL CINEMA POPOLARE - INTORNO AI PRIMI ANNI DEL DUEMILA, IL SESSO ERA SCOMPARSO DAI FILM (SOLO L'1,2% DELLE PELLICOLE USCITE TRA IL 2010 E 2020 CONTENEVA SCENE HOT, IL LIVELLO PIÙ BASSO DAGLI ANNI '60) MENTRE ADESSO… - VIDEO

L'era della castità al cinema sembra essere sulla strada del tramonto, a Hollywood è tornato l'erotismo. Lo scrive il New York Times, il quale sostiene che 'Sex is back', il sesso è tornato, grazie a film come Challengers (2024), diretto dal regista italiano Luca Guadagnino, […]

BRIVIDI CALDI

"Sembra proprio che il pendolo abbia riportato indietro i registi ad esplorare le relazioni adulte e la sessualità nei loro progetti", ha commentato Amy Pascal, produttrice di Challengers. […]

LA SCOMPARSA DEL SESSO

L'inversione di tendenza è avvenuta negli anni duemila quando gli studios cominciano a focalizzarsi sui franchise e i film di animazione adatti ai minori. Si tratta di generi in grado di conquistare una platea globale e anche di aumentare i profitti con il merchandising, oltre che raggiungere il mercato cinese dove invece la censura proibisce le scene di sesso. Nel 2019 il Washington Post scriveva che il sesso era praticamente scomparso dal cinema popolare mentre, secondo Playboy, solo l'1,2 per cento dei film usciti tra il 2010 e 2020 conteneva scene aperte di sesso, il livello più basso dagli anni 60.

LA RIVINCITA

Ora è arrivato il momento della rivincita. Basti pensare alla scena della vasca da bagno in Saltburn dove Oliver (Barry Keoghan) beve l'acqua in cui Felix (Jacob Elordi) si è appena fatto il bagno e si è masturbato. In Poor things Emma Stone è sessualmente insaziabile in un bordello di Parigi. […]

