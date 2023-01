“SARA DI VAIRA STA FACENDO FUOCO E FIAMME PER PRENDERE IL POSTO DI SELVAGGIA NELLA GIURIA DI "BALLANDO". CE LA FARA’?” – “INSINNA HA “UNA COTTA” PER ROBERTA MORISE, EX DI CARLO CONTI. COSA BOLLE IN PENTOLA TRA I DUE A LIVELLO PROFESSIONALE - LORELLA CUCCARINI, RILANCIATA DA MARIA DE FILIPPI COME GIUDICE DI AMICI”, E’ CORTEGGIATISSIMA DAI VERTICI RAI – INDOVINELLI: CHI E’ QUELLA CHE…

Elisa Isoardi è stata per un lungo periodo uno dei volti più noti della prima rete del Servizio pubblico. Dopo aver condotto programmi assai popolari sulla tv di Stato è sbarcata a Mediaset come concorrente de L'isola dei famosi. Doveva essere solo il primo step per una successiva conduzione in un programma di peso del Biscione. Ma qualcosa è andata storta e la brava Elisa ha vissuto un periodo di fermo.

Ma dallo scorso settembre è tornata all' "ovile" conducendo un piccolo programma su Rai 2 nel primo pomeriggio della domenica che non rimarrà di certo nella memoria dei telespettatori. Con il nuovo corso politico la conduttrice piemontese ed ex compagna di Matteo Salvini ritornerà, dicono, ad avere un ruolo di primo piano nel palinsesto di Rai1. Il prossimo anno sarà con ogni probabilità al timone di una nota trasmissione del fine settimana della rete ammiraglia.

L'ultima edizione di Ballando con le stelle si è chiusa tra non poche tensioni e polemiche. A scatenarle, in primis, la giornalista e giurata del programma Selvaggia Lucarelli che ha avut per tutto il tempo contro buona parte del cast dello show del sabato sera di Rai 1 . La Lucarelli ha confermato pubblicamente il suo ritorno il prossimo anno ma dietro le quinte c'è già chi sta facendo fuoco e fiamme per prendere il suo posto. Trattasi della nota ballerina in forze al programma Sara Di Vaira, assai amata da Milly Carlucci. Ce la farà? Chi vivrà vedrà

Il loro rapporto inizialmente non era un idillio. Flavio Insinna infatti non voleva Roberta Morise come compagna di lavoro in alcune puntate de L' Eredità. Poi, dopo aver ceduto alla sua presenza nel suo programma qualche mese fa , si è letteralmente innamorato di lei. I due sono ormai professionalmente inseparabili, tanto che hanno recentemente condotto assieme su Rai 1 uno speciale Telethon. Forse non tutti sanno che il poliedrico Flavio vuole Roberta come sua spalla il prossimo anno nel preserale di Rai1 di cui è al momento unico e indiscusso mattatore. Intanto la vulcanica artistica calabrese è in grande ascesa : è stata infatti confermata alla conduzione di Camper, trasmissione estiva della rete ammiraglia del Servizio Pubblico.

Lorella Cuccarini sta riscuotendo un grande successo come giudice di Amici, il fortunato e storico talent di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi. Si sussurra però che in Rai alcuni dirigenti di peso la stiano negli ultimi tempi corteggiando insistentemente. Pensano a lei come volto di un programma quotidiano che mescoli attualità e cronaca rosa o in alternativa a una prima serata. Cosa sceglierà di fare la "più amata dagli italiani"? Cambierà bandiera? Chi vivrà vedrà.

E' stato assegnato a Luca Barbareschi, attore, regista, produttore e direttore artistico del Teatro Eliseo il 'Capri Visionary Award' della 27esima edizione di Capri - Hollywood - The International Film festival. . A premiarlo sull'isola azzurra il più visionario dei maestri del cinema, il geniale Terry Gilliam. "Non poteva esserci un incontro migliore - annuncia Tony Renis, presidente onorario del Festival - per questo premio dedicato a chi vive l'arte come una continua sfida creativa. Un'idea che è molto piaciuta a Terry Gilliam, da sempre nel nostro board, così come la decisione di celebrare una figura importante per la cultura italiana nel mondo come è Luca Barbareschi'. Forse non tutti sanno che Gilliam e Barbareschi stanno già lavorando ad un progetto cinematografico che dovrebbe vedere la luce alla fine del prossimo anno.

Indovinelli

La conduttrice era in lizza per condurre uno spazio televisivo importante legato al Festival di Sanremo ma al suo posto è stata preferita una sua collega. Di chi stiamo parlando?

È un noto cantautore prestato alla tv. Dopo la fine della sua relazione con un ragazzo straniero ha ritrovato l'amore. Trattasi di un giovane e prestante napoletano di stanza a Milano. Chi è?

