Estratti da radiofreccia.it

Liam Gallagher ha risposto ad Andy Bell circa una possibile reunion degli Oasis dicendo di dimenticarsi della cosa per la 'sanità mentale' di tutti.

Il chitarrista dei Ride ed ex bassista di Oasis e Beady Eye, si era detto convinto che una reunion della band inglese è probabile.

Secondo Bell è solo questione di tempo ma Liam, storicamente quello più propositivo in questo senso, ha rispedito al mittente ogni ipotesi di reunion.

Reunion sì, reunion no? Sulla reunion degli Oasis si è parlato molto.

Le voci sono state alimentate tanto dai fan, disperati per vedere nuovamente insieme 'the big O' che da Liam Gallagher.

Negli ultimi anni il minore dei fratelli coltelli del rock made in UK ha più volte lanciato appelli al maggiore Noel invitandolo a seppellire l'ascia di guerra e tornare insieme dopo lo scioglimento del 2009.

Un giochino sistematicamente rotto da Noel che si è sempre tirato indietro, dicendo di voler guardare al futuro e non al passato, anche se i bene informati dicono che si tratta solo dell'ennesima pantomima di 'sibling rivalry' tra i due e che, prima o poi, la reunion arriverà.

Anzi, a sentire alcuni rumors dell'ambiente, la reunion degli Oasis sarebbe stata sfiorata più volte ma, per un motivo o un altro, sempre rimandata.

E' di questo avviso anche Andy Bell, chitarrista dei Ride e bassista sia negli Oasis degli anni 2000 che nei Beady Eye, il successivo progetto messo in piedi da Liam.

Intervistato per parlare dell'ultimo album dei Ride, "Interplay", Bell ha detto che, secondo lui, gli Oasis torneranno insieme: "Probabilmente sarà così. Penso che lo faranno, anche se non penso possa essere qualcosa nell'immediato. Però la vita è lunga, no?"

La risposta di Liam ad Andy Bell

Liam Gallagher, che attualmente è in tour proprio con il chitarrista degli Stone Roses John Squire con il quale ha pubblicato il rivedibile album "Liam Gallagher/John Squire", ha subito rimesso in bolla l'ex compagno di band.

Ovviamente, inutile dirlo, il mezzo scelto per rispondere ad Andy Bell è stato Twitter/X, vero parco giochi per l'ex Oasis.

Mentre si trovava a New York per partecipare al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Liam ha risposto alle parole di Andy Bell raffreddando subito gli animi.

"Andy Bell del fenomeno shoegaze Ride, non dovrebbe davvero alimentare le speranze della gente, non è figo e non è intelligente", ha scritto.

Ad un fan che sottolineava come sia stato lo stesso Liam, in questi anni, il principale sostenitore di una possibile reunion, l'ex Oasis ha risposto in modo abbastanza rassegnato, forse per rispondere anche a se stesso.

"Non ho mai parlato di una reunion degli Oasis. E' finita, dobbiamo tutti andare avanti per la nostra saluta mentale".

Un dietro front che è stato seguito dallo stesso Bell che si è scusato per avere eventualmente illuso qualcuno.

