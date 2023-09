OCCHIO A “LUCY” IN VERSIONE “KILL BILL”! – COME DAGO-DIXIT, LUCIA ANNUNZIATA RIPARTE DA “RADIO24”, DOPO L’ADDIO POLEMICO ALLA RAI “MELONIANA” – LA GIORNALISTA CONDURRÀ IL PROGRAMMA “AMICI E NEMICI”, IN ONDA IL SABATO MATTINA SULLA RADIO DI CONFINDUSTRIA – E PROMETTE DI ESSERE CATTIVELLA: “CERCHEREMO DI STARE FUORI DAL SENTIMENTALISMO, DAL BUONISMO. ABBIAMO UNA STUPENDA SIGLA, UNA RISCRITTURA DI UN PEZZO DI TARANTINO…” – NELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE DI RADIO24 ANCHE UNA TRASMISSIONE DI PARDO SULLO SPORT. E UNA SPINTA SUI PODCAST

1 – RADIO 24: AL VIA LA NUOVA STAGIONE, PIÙ FORTE NEL WEEKEND

Estratto dell'articolo di “Il Sole 24 Ore”

«Siamo nel mezzo di un cambiamento profondo, la trasformazione da un gruppo editoriale a uno multimediale, in cui Radio 24 ha un ruolo da protagonista. Dalla sinergia con i podcast all’organizzazione di eventi, come il Festival dell’Economia di Trento, appassiona soprattutto i più giovani, essendo generalista e raccogliendo un pubblico più variegato rispetto a quello che legge Il Sole 24 Ore. In un momento di infodemia, la radio insegna ad ascoltare, rimane un media insostituibile». Così Mirja Cartia d’Asero, amministratrice delegata del Gruppo 24 Ore, ha aperto ieri la presentazione del palinsesto autunno-inverno 2023-2024 di Radio 24 […]

Forte dei risultati del primo semestre 2023, con un’audience affezionata di 2,26 milioni di ascoltatori nel giorno medio e un incremento del 10% dell’ascolto dal lunedì al venerdì nel quarto d’ora medio, la nuova programmazione concentra le novità nella giornata di sabato.

«I risultati di ascolto dal lunedì al venerdì sono entusiasmanti e consolidati. Il weekend invece,ha sempre rappresentato un momento di vulnerabilità. L’anno scorso siamo intervenuti sulla domenica, con risultati interessanti: +33% di ascolti nel quarto d’ora medio. Ora interveniamo sul sabato», ha spiegato Fabio Tamburini, direttore di Radio 24, del Sole 24 Ore e dell’agenzia Radiocor.

Una delle novità è l’arrivo di Lucia Annunziata che, insieme al vicedirettore del Sole 24 Ore Daniele Bellasio, condurrà al sabato dal 9 settembre il programma “Amici e nemici”, dalle ore 8.30 alle 10: un approfondimento sui temi di attualità della settimana.

Nuovo impegno poi per Pierluigi Pardo, il sabato alle 11.30: il suo “In campo con Pardo” offrirà un appuntamento pre-partite con ospiti del mondo dello sport, dello spettacolo e della cultura. «Saremo in diretta tutto il sabato mattina», ha sottolineato il vicedirettore esecutivo di Radio 24 Sebastiano Barisoni durante la presentazione: «Uno sforzo produttivo importante» per una emittente che già trasmette 540 ore di diretta mensili, con il 93% di parlato.

Per il drive time serale, sempre del sabato, dopo l’esordio dello scorso anno, torna Manuel Agnelli con “Leoni per Agnelli. L’attualità della musica” in cui offre attraverso la musica una chiave contemporanea per leggere la realtà. Tra i ritorni, ma sul fronte dei podcast, c’è anche l’appuntamento quotidiano con “La Variante Parenzo” che ha registrato una crescita dell’ascolto del 14% rispetto ai primi 7 mesi del 2022.

Mentre sono al debutto “I 100 giorni di Amedeo Damiano”, una serie true crime realizzata da Francesca Zanni, podcaster indipendente vincitrice dell’edizione 2023 dell’Italian Podcast Awards, assieme ad Enrico Bergianti, una sull’anniversario della razzia del ghetto di Roma, curata dalla giornalista di Radio 24 Elisabetta Fiorito, e una dedicata al mondo del gaming, di Emilio Cozzi. […]

2 – LA ANNUNZIATA RIPARTE TRA "AMICI E NEMICI"

Estratto dell'articolo di “Libero quotidiano”

Grandi novità in casa Radio 24. La nuova stagione riparte con Amici e Nemici, il programma condotto da Lucia Annunziata e Daniele Bellasio che andrà in onda il sabato mattina dalle 8.30 alle 10. Il format si discosta dai prodotti visti in Rai, come sottolinea la stessa giornalista a margine della conferenza di presentazione dei nuovi palinsesti: «Racconteremo l’impatto che le notizie più importanti della settimana hanno avuto sul dibattito pubblico. Cercheremo di stare fuori dal sentimentalismo e dalla banalità, cosa non è facile».

E ancora: «Non sarà un sommario finale, ma una selezione con molte opinioni e disamine, anche personali. A differenza del passato in Amici e Nemici non ci saranno interviste canoniche, sentiremo delle persone, ma saranno all’interno delle analisi delle notizie. Abbiamo una stupenda sigla, una riscrittura di un pezzo di Tarantino. Questo per far capire da subito che non sarà una trasmissione buonista, sentimentale.

La seconda novità per la mattinata del sabato sarà all’insegna della passione calcistica con un altro nome di richiamo: alle 11.30 Pierluigi Pardo con il suo In campo con Pardo porterà gli ascoltatori negli spogliatoi per un appuntamento pre -partita […]

