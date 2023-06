30 giu 2023 18:22

ODISSEA NELLO SPACEY - IL PROCESSO PER MOLESTIE E ABUSI SESSUALI DA PARTE DI KEVIN SPACEY ENTRA NEL VIVO: OGGI SONO PREVISTI GLI ARGOMENTI DI ACCUSA E DI DIFESA - L'ATTORE È SOTTO ACCUSA PER 12 EPISODI, RISALENTI A UN PERIODO COMPRESO FRA IL 2001 E IL 2013, CHE HANNO COINVOLTO QUATTRO UOMINI - SPACEY È GIÀ STATO ASSOLTO NEL PROCESSO CIVILE NEGLI STATI UNITI PER MOLESTIE SESSUALI INTENTATO DA ANTHONY RAPP (CHE LO HA DENUNCIATO 36 ANNI DOPO I PRESUNTI ABUSI)