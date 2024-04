OGNI GENERAZIONE HA LA "DIVA" CHE SI MERITA - MILLIE BOBBY BROWN, ATTRICE 20ENNE FAMOSA PER AVER INTERPRETATO "UNDICI" IN "STRANGER THINGS", RIVELA CHE NON AMA GUARDARE I FILM: "FATICO A TRASCORRERE ORE SEDUTA DAVANTI A UNO SCHERMO" - L'INDUSTRIA DEL CINEMA E' SPACCIATA: SE NEMMENO GLI ATTORI RIESCONO A CONCENTRARSI PER VEDERE UN FILM, FIGURIAMOCI I RAGAZZINI CRESCIUTI A PANE E TIKTOK, LA CUI SOGLIA D'ATTENZIONE È AI LIVELLI DI QUELLA DI UN PESCE ROSSO…

Estratto dell'articolo di Davide Sica per www.movieplayer.it

Millie Bobby Brown è impegnata nel tour promozionale del suo ultimo film Netflix, Damsel, nel quale interpreta una giovane donna costretta ad affrontare un pericoloso drago sputafuoco. […] ma l'attrice non l'ha ancora visto per un motivo ben preciso: Millie Bobby Brown non ama guardare i film.

L'interprete di Undici in Stranger Things ha confessato in un'intervista di non essere una grande amante del cinema e di non riuscire a trascorrere ore davanti ad uno schermo:"Le persone vengono da me e mi dicono 'Devi guardare questo film, ti cambierà la vita. E io rispondo 'Per quanto tempo devo stare seduta? Perché io e il mio cervello non amiamo nemmeno stare seduti pe i miei film".

POCA PASSIONE

Millie Bobby Brown ha confessato di non riuscire a stare ferma e quando le capita di vedere film si ritrova a fare tutt'altro come cucinare, accudire un cane o lavorare al computer. […]

