A OGNI SERIE LA SUA PIATTAFORMA - CHI VORRA' VEDERE LA NUOVA SERIE SU HARRY POTTER DOVRA' PAGARE: SARÀ DISPONIBILE SU "MAX", IL NUOVO SERVIZIO STREAMING DELLA WARNER BROS - L'USO DI UNA SERIE DI PUNTA PER CONVINCERE MILIONI DI APPASSIONATI A SOTTOSCRIVERE ABBONAMENTI È UNA TECNICA USATA DA QUASI TUTTE LE PIATTAFORME - MA I SERVIZI IN STREAMING STANNO DIVENTANDO TROPPI E COSTOSI...

Estratto dell'articolo di F.Gor. per “la Stampa”

harry potter su max

Aumenta l'offerta per l'intrattenimento domestico. Warner Bros Discovery ha svelato il suo nuovo servizio di streaming, un mix di Hbo Max e Discovery +, chiamato "Max". Il nuovo prodotto verrà lanciato negli Stati Uniti il prossimo 23 maggio. […]

max LA PIATTAFORMA STREAMING DELLA HBO

[…] detto il presidente e ceo David Zaslav durante la presentazione a Burbank, in California. «È la versione in streaming della tv da non perdere», ha aggiunto. Dalla serie di Harry Potter, il maghetto ideato da J.K. Rowling, al prequel di Game of Thrones, l'opera omnia di George R. R. Martin, saranno numerose le serie tv che animeranno il palinsesto di "Max".

harry potter e la camera dei segreti

Che punterà su tre modelli di sottoscrizione. Quello più economico, "Ad Lite", costerà 9,99 dollari al mese, o 99,99 all'anno, e avrà un numero limitato di pubblicità. In mezzo, l'offerta senza spot, "Ad Free", per 15,99 dollari al mese o 149,99 ogni anno. Infine, la versione "Max Ultimate Ad Free", con contenuti ad hoc, per 19,99 dollari al mese o 199,99 per anno. […]

ARTICOLI CORRELATI

harry potter e il prigioniero di azkaban. harry potter e la camera dei segreti harry potter e la camera dei segreti 2 harry potter e il prigioniero di azkaban harry potter e il calice di fuoco. screenshot 2022 06 26 at 16.20.29 harry potter e il calice di fuoco jk rowling harry potter 4 harry potter