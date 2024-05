3 mag 2024 19:46

OH MADONNA, CHE FOLLA! - RIO DE JANEIRO IN SUBBUGLIO PER IL CONCERTO DI "LADY CICCONE" SULLA SPIAGGIA DI COPACABANA, CON UN PUBBLICO PREVISTO DI OLTRE 2 MILIONI DI SPETTATORI, CHE LO RENDERA' IL PIU' GRANDE EVENTO MUSICALE GRATUITO NELLA STORIA - I RICCONI POTRANNO SGANCIARE LA BELLEZZA DI 800 DOLLARI PER ASSISTERE ALLO SPETTACOLO COMODAMENTE DAI LOCALI VICINO ALLA SPIAGGIA - LA DOMANDA CHE SI FANNO TUTTI È: QUESTA VOLTA ARRIVERA' IN ORARIO? NEGLI ULTIMI TEMPI LA “NONNETTA DEL POP” HA FATTO INFURIARE GLI SPETTATORI… – VIDEO