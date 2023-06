30 giu 2023 15:50

OH MADONNA, CHE SOLLIEVO! - MADONNA È STATA DIMESSA DALL'OSPEDALE DOVE ERA RICOVERATA PER UNA GRAVE INFEZIONE BATTERICA - LA POPSTAR ERA STATA TROVATA PRIVA DI SENSI NEL SUO APPARTAMENTO DI NEW YORK - LA CANTANTE HA RINVIATO IL SUO TOUR, CHE PREVEDEVA TAPPE IN 45 PAESI PER LA DURATA DI 7 MESI…