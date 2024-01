26 gen 2024 11:27

OLIO DI RICINO E MANGANELLI DI VELLUTO: AL GOVERNO MELONI NON PIACCIONO I GIORNALISTI AUTONOMI - LA FNSI: “UNA CAMPAGNA DI DELEGITTIMAZIONE AD OPERA DI GIORGIA MELONI COLPISCE I GIORNALISTI E NON L’EDITORE, QUESTO SIGNIFICA PERDERE POSTI DI LAVORO - L’ESECUTIVO, NON PROROGANDO LA PUBBLICITÀ LEGALE SUI GIORNALI, PUÒ TOGLIERE 120-130 MILIONI EURO AD UN SETTORE GIÀ IN CRISI. IDEM LA DECISIONE DI NON RIFINANZIARE IL FONDO PER L’EDITORIA, ALTRI 140 MILIONI IN MENO - CON IL ‘MEDIA FREEDOM ACT’ L’ITALIA VUOLE CONTROLLARE I GIORNALISTI, SPIANDOLI CON LA SCUSA DELLA SICUREZZA NAZIONALE”