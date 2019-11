OLTRE AL PORNO C’È DI PIÙ – SE PENSATE CHE SU PORNHUB CI SIANO SOLO VIDEO ZOZZONI VI SBAGLIATE DI GROSSO: SULLA PIÙ NOTA PIATTAFORMA DI CONTENUTI PER ADULTI C’È MOLTO ALTRO - POLITICA, CUCINA, MUSICA, VIDEOGIOCHI, HOBBYSTICA E CHI PIÙ NE HA PIÙ NE METTA – DAL DISCORSO DI CONTE CONTRO SALVINI A DONALD TRUMP FINO A MUSSOLINI: UNA RASSEGNA – VIDEO

Andrea Signorelli per www.lastampa.it

TRUMP SU PORNHUB

Se andate su Pornhub solo per i video espliciti state sbagliando tutto. Certo, è difficile immaginare che senza il porno questo sito sarebbe diventato il 38° più visitato al mondo. Eppure sulla più nota piattaforma di contenuti per adulti c’è molto altro: politica (con le immancabili fake news), cucina, musica, videogiochi, fai-da-te e non solo.

benito mussolini su pornhub

La varietà di contenuti reperibili su un sito dedicato al porno è balzata agli onori della cronaca recentemente, quando si è scoperto che una miriade di video di propaganda in favore della Cina – e contro le rivolte pro-democrazia di Hong Kong – stavano invadendo la piattaforma di video streaming. Che ci fa la politica su un sito come Pornhub? Le ragioni sono esclusivamente pratiche: YouTube, Facebook e altri stanno sistematicamente cancellando tutti i contenuti caricati per sminuire l’importanza delle proteste nella ex colonia britannica; rendendo il sito per adulti una scelta obbligata per provare comunque a influenzare il pubblico occidentale, in larghissima parte schierato con i manifestanti.

chef excellence su pornhub

Ma di contenuti politici ce ne sono parecchi altri, caricati su Pornhub sempre per aggirare i controlli dei più noti social network. Tra i video che saltano fuori più frequentemente si trovano infatti discorsi di Mussolini, bizzarri filmati che mescolano il sesso al complottismo e altri che fanno una macabra ironia sugli attentati compiuti dall’ISIS. In poche parole, Pornhub sta diventando un luogo in cui è possibile ospitare video che altrove sarebbero immediatamente rimossi.

the bee movie su pornhub

Come noto, anche il nostro premier Giuseppe Conte è finito sulla piattaforma: il celebre discorso in Parlamento in cui ha attaccato frontalmente Matteo Salvini (che gli sedeva affianco) è stato più volte caricato su Pornhub, trasformando lo scontro politico tra i due in una satirica metafora sessuale.

pornhub manifesto

Fortunatamente, ci sono anche contenuti non porno che con la politica non c’entrano nulla. Per esempio: siete fan dei Metallica? Su Pornhub potrete trovare un loro concerto integrale tenuto nel 2009 nell’arena francese di Nimes. Quasi diecimila visualizzazioni ha invece conquistato un concerto dei Porcupine Tree, gruppo prog-rock britannico noto soprattutto negli Anni 80.

il discorso di conte contro salvini su pornhub

Altri video che si possono scovare hanno decisamente meno successo: il filmato di un signore che per dieci minuti spiega quale sia il modo migliore per mangiare un’anguria è riuscito a totalizzare solo 150 visualizzazioni (come questo video sia finito su Pornhub sarà per sempre un mistero). Meglio è andata agli utenti che per qualche ragione hanno caricato su Pornhub dei tutorial in cui spiegano come costruire una casa sul videogioco Minecraft: dai primi passi da compiere fino ai dettagli per creare un’abitazione moderna.

TRUMP SU PORNHUB 2

le proteste di hong kong su pornhub

Altrettanto inspiegabile è la presenza di vari video relativi a Bee Movie, un film d’animazione del 2007 con protagoniste delle api diventato una miniera di meme e parodie. Su Pornhub, se proprio non avete di meglio da fare, potete trovare il trailer classico del film, ma in cui le api sono state modificate affinché fossero grasse. Per quanto possa sembrare impossibile, il video non solo ha conquistato oltre 33 mila visualizzazioni, ma anche una percentuale di voti positivi del 90%.

TEMPTATION ISLAND - PORNHUB

E infine, c’è chi ha deciso di sfruttare la sezione dei commenti per scopi molto diversi da quelli che potreste pensare. L’utente Chef Excellence, per esempio, la usa per diffondere consigli su come cucinare una pizza perfetta, come arrostire al meglio il pollo o non sbagliare la preparazione delle lasagne. Altri chiedono (e curiosamente ottengono) consigli su Guitar Hero o sul modo migliore di risparmiare soldi per il futuro.

TRUMP SU PORNHUB 1

Questo utilizzo del tutto particolare dei commenti non solo ha destato l’attenzione degli utenti di Reddit, che hanno creato un’intera sezione del forum dedicata all’archiviazione dei commenti più bizzarri e riusciti, ma addirittura quella del vicepresidente di Pornhub Corey Price, che parlando con Mashable ha dichiarato: «Non so se le persone siano diventate più divertenti o più creative, in ogni caso noi incoraggiamo gli utenti a diffondere i loro suggerimenti nella nostra sezione dei commenti. Non avrei mai immaginato di ricevere ottimi consigli su come preparare le lasagne, eppure è proprio quello che è successo. Yahoo Answers, stai in guardia».

