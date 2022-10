ONLYFANS, ONLYSHIT - LA SEXY PROF DI CORSIVO DI TIKTOK, ELISA ESPOSITO, DOPO AVER ANNUNCIATO URBI ET ORBI I SUOI RICCHI GUADAGNI PER LE FOTO ZOZZE SU "ONLYFANS", SI PENTE (MA NON SI DISISCRIVE: "DISTRUGGE PSICOLOGICAMENTE, È UN LAVORO DI MERDA" - "NON È FACILE COME SEMBRA, PERDI LE PERSONE CHE NON SONO D'ACCORDO, PRENDERAI INSULTI E VERRAI VISTA IN MODO DIVERSO DA TUTTI" (PERÒ SARAI RICCA) - VIDEO

Il “corsivo” magari dà un’effimera notorietà. Ma evidentemente non dà da vivere. Così Elisa Esposito, che ha reso celebre sul web quella parlata strascicata (e fastidiosissima) presentandosi appunto come “la prof di cörsivœ”, in realtà si è creata da un anno la sua immagine sexy su OnlyFans, la piattaforma su cui mostrarsi (a pagamento) più o meno in déshabillé.

Ma ora attacca la piattaforma: “Distrugge psicologicamente, è un lavoro di m…”. E aggiunge: “Porta soldi ma toglie tutto il resto”. Non è evidentemente un periodo facile per lei. La sue “lezioni” di corsivo sono diventate popolarissime, ma le hanno attirato le contumelie degli odiatori. Anche il rapporto con OnlyFans non dev’essere così sereno. Tanto che su un’altra piattaforma di più larga popolarità tra i giovani e i giovanissimi come TikTok ha pubblicato questo lungo messaggio.

Scrive Elisa: “Tutti dicono che OnlyFans sia una piattaforma in cui si possono pubblicare foto e video senza censura. Ovviamente chi si iscrive non è obbligato per forza a pubblicare quel tipo di contenuti, però comunque è nato per quello”. Ma che cosa la indispone? “Una cosa che mi dà troppo fastidio è quando le persone dicono: ma tanto è facile fare OnlyFans. No, non è come sembra. Le uniche cose facili di OnlyFans sono i soldi e fare l’iscrizione. Ma prima di farla pensateci su due volte, e anche di più”.

Insomma, cerca di dissuadere chi pensa di aver trovato una facile scorciatoia per fare soldi in fretta. E passo passo, così come nelle sue celebri lezioni di corsivo, spiega quali sono le insidie: “Una volta che effettui l’iscrizione devi mettere in preventivo diverse cose. La prima è che sicuramente, è un dato di fatto, perderai persone che non sono d’accordo con questa tua scelta. Ogni creator che ha Only Fans può confermare”.

Capitolo successivo: “La seconda è che prenderai insulti 24 ore su 24. Se non sei pronta psicologicamente a questo, non aprirlo. La terza è che verrai vista in modo diverso da tutti. Agli occhi di tutti, anche se sei la persona più santa del mondo risulterai una poco di buono”. E’ una scelta, spiega, che rischia di portare con sé uno stigma morale. Magari negli ambienti degli amici. Delle persone care, dei parenti.

Poi c’è il rischio non nascosto di fare brutti incontri: “Ormai ho OnlyFans da quasi un anno e vi giuro che psicologicamente vi distrugge. Porta soldi o cose, ma vi distruggerà tutto il resto. La scelta è vostra: o i soldi o la vera felicità. Tutto questo per colpa della gente che è davvero cattiva e frustrata”.

Intanto Elisa continua a condividere (ma non pubblicamente) i suoi scatti più casti su Instagram. Si presenta in bikini fucsia, sfoderando un fisico invidiabile. D’altronde i social sono le sua dimensione. Elisa vive a Milano e a fine 2020 ha aperto il profilo su TikTok con grande successo: quasi 800 mila follower e oltre 27 milioni di like, ai quali si aggiungono i 270mila follower su Instagram.

Ma proprio da quest’ultimo social era partita la rivolta contro la scelta di apparire su OnlyFans. Tanto che aveva tolto per qualche tempo l’immagine profilo: “L’ho fatto perché tante volte gli insulti iniziano ad essere pesanti, molto pesanti, soprattutto riguardo a OnlyFans”.

