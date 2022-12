ONLYFANS E’ PIENO DI MINORENNI! - NON POTREBBERO ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA EPPURE CI RIESCONO UTILIZZANDO I DOCUMENTI DEI PARENTI E I LORO ESTREMI BANCARI - BARBARA COSTA: “ONLYFANS HA INCREMENTATO CONTROLLI E VERIFICHE DEGLI ACCOUNT MA I MINORENNI TUTTAVIA POSSONO COMPARIRE PURE IN ALTRI MODI: COME CO-PARTNER IN SCENE CON CREATOR MAGGIORENNI, E SONO MINORI SESSUALMENTE ATTIVI E "CONSENZIENTI" DI FARSI FILMARE E SMERCIARE NELLA LORO INTIMITÀ PIÙ PROFONDA, MA PURE IN CASI DI MINORI SFRUTTATI DA MAGGIORENNI DELINQUENTI IN TRATTE E ATTI OSCENI…”

Barbara Costa per Dagospia

OnlyFans, come stai messo a minori? È un fenomeno sommerso, non se ne sa appieno su portata e densità, e però, è una realtà: i minorenni riescono a entrare su OnlyFans, gabbandone i divieti. OnlyFans è una piattaforma su cui chiunque può postare e libero vendere suo materiale, compreso quello hard: ma ogni venditore e ogni acquirente deve essere maggiorenne. E come fanno allora i minorenni ad accedervi? Utilizzando i documenti di maggiorenni (parenti!) e i loro estremi bancari.

Mesi fa è passato troppo sotto silenzio il report di "BBC News" in cui chiaro mostrava – e con supporto di prove messe a disposizione dalla polizia – in che modo minorenni inglesi creavano account su OnlyFans usando patenti di guida, o carte di identità, o passaporti, dei loro fratelli, sorelle, genitori. Riportando anche il caso di un minore riuscito a procurarsi nel Dark Web una patente di guida falsa per entrare su OnlyFans.

Nonché esibendo come la stessa "BBC News" fosse riuscita, fingendosi un altro, un minore, ma usando documenti di un +18, a realizzarvi un account sicché a fregare OnlyFans. È un dato di fatto che per i ragazzini violare i divieti web sia un gioco, facilissimo, come è per loro una burla scoprire i codici delle carte di credito altrui, carte che sono essenziali per rendersi operativi su OnlyFans. E operativi in che senso?

Vendendo sé stessi ad emulazione di ciò che i media narrano attraente: la facilità con cui, tramite OnlyFans, si facciano soldi e – importantissimo – si acquisti l’agognato prestigio web da riverberare nella vita reale.

L’inchiesta di "BBC News" usa alias per raccontare vere storie di minorenni inglesi (giunte agli assistenti scolastici e poi alle forze dell’ordine) che sui "loro" account OnlyFans caricavano foto hot e video hot. Espliciti. In cambio di soldi. Che in un primo momento partono da scatti di piedi, mai di viso, ma poi – su sollecitazioni e pagamenti di denaro – diventano masturbazioni, uso di sex toys, per richieste di sesso senza più sottintesi.

Minori non costretti da nessuno se non da un loro io acerbo e però pronto a emulare il ramo hard di una vera e propria cultura, quella della promozione vincente di sé stessi, del proprio corpo, della propria identità, per essere uno che conta nella propria cerchia sociale in parallelo a quella virtuale. Minori che infatti rovesciano i soldi fatti sui loro profili IG, sfoggiando abiti e accessori firmati.

I social, quello che sui social si fa apparire, sono timbro, garanzia di affermazione di sé stessi, e leggo che anche in Italia la cronaca comincia a farsi portavoce di casi di minori che su OF e app simili si atteggiano a hot influencer: se non tutti per ricavo monetario comunque tutti per il credito che tale sessuata esposizione nella società ottiene. Va riconosciuto a OnlyFans di non stare con le mani in mano davanti a – quanti? tanti? pochi? – episodi di minori che violano le regole di accesso.

A seguito del boom di questi 2 anni, OF ha incrementato controlli e verifiche degli account, sia automatici che manuali, e rimuove ogni account illecito. Se i minori che sono riusciti a varcare OnlyFans l’hanno imbrogliato e proprio nelle foto identificative che OF richiede, quelle col viso dell’iscrivente accanto al documento di identità, i minorenni tuttavia possono comparire su OnlyFans pure in altri modi: come co-partner in scene con creator maggiorenni, e sono minori sessualmente attivi e "consenzienti" di farsi filmare e smerciare nella loro intimità più profonda (su "BBC News" ha fatto scalpore il caso del 16enne Aaron, studente e amatoriale attore porno sul profilo OnlyFans della fidanzata 18enne, soddisfatto di spartirsi con lei i guadagni non modesti che le loro sc*pate riscuotevano e da tanti clienti, e Aaron poi sfidanzatosi con la sua partner di scena e pronto, una volta compiuti i 18 anni, a farsi un suo di OF account, a norma e pornografico e remunerativo), ma pure in casi di minori sfruttati da maggiorenni delinquenti in tratte e atti osceni.

E minori loro malgrado vittime di pornografici Deepfake. OnlyFans interviene nella chiusura di tali account, ma è l’adulta attenzione che deve compiere un notevole balzo in avanti. Sento parlare di opportuna educazione sentimentale ai minori (e data da chi? e da che età? e con norme stabilite da chi?), e di un "patentito" per smartphone.

Ma se il primo smartphone ai ragazzini viene tassativamente regalato alla prima comunione (se non prima!!!), e se ai bambini un dispositivo è giocattolo e baby-sitter fin dalla più tenera età, e se i bambini nascono e crescono vedendo genitori con meno occhi su di loro perché incollati a smartphone… credo sia fatuo, arduo, fargli rispettare pur il più sacrosanto divieto.

E quindi ecco che ogni colpa e responsabilità si fa ricadere sul porno che in rete c’è e su chi il porno lo fa. Sui governi. Sul lassismo nei controlli. In una recente intervista, Rocco Siffredi ha detto che “se chi è al potere vuole, sicuramente in un istante blocca ogni accesso web dei minori al porno. Sanno come fare, se vogliono”. Io su questo non ho prove ma la penso come lui e ve l’ho scritto, che noi del porno siamo i primi a volere totale serrata web porno ai minori. Avverrà? Come? E quando?

E sull’educazione al porno ai ragazzi: vorrei ricordare le facce storte e i seguenti NO – dagli adulti!!!, sia docenti, sia genitori – che Rocco Siffredi riceve se opzionato a parlarne nelle scuole. Rocco Siffredi che, oltre ad esserne il più versato e più ferrato, è l’unico adulto a cui i ragazzi, sui pericoli dell’esporsi e sessualmente online, e sul divario abissale che c’è tra sesso reale e il porno, garantirebbero ascolto e riflessione.

