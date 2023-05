2 mag 2023 12:57

OPEN TO SPERNACCHIAMENTO! – A “CHE TEMPO CHE FA” LUCIANA LITTIZZETTO PROVA A FAR RIDERE TRAVESTENDOSI DA VENERE DEL BOTTICELLI, PROTAGONISTA DELLA TANTO DISCUSSA CAMPAGNA PROMOZIONALE VOLUTA DA DANIELA SANTANCHÈ (MINISTRO DEL TURISMO) – LA COMICA, CON UNA UN PARRUCCA IN TESTA: “PER FORTUNA CHE NON HO I PIEDI IN UNA CAPASANTA…” - VIDEO!