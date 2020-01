14 gen 2020 13:40

ORA CHE DEL “PRATIGATE” NON C’È ALTRO DA SPREMERE, PAMELONA E BARBARA D’URSO FINISCONO A STRACCI - LA PRATI: “HA UTILIZZATO PER UNA STAGIONE INTERA, E FACENDO ASCOLTI DA RECORD OVVIAMENTE MAI PIÙ FATTI, IL MIO NOME. IO INVECE NON HO MAI FATTO SERATE E MAI LO FAREI UTILIZZANDO UN NOME DA CUI TENGO AMPIAMENTE LE DISTANZE” - IL RIFERIMENTO E’ A UNA FRASE DELLA D’URSO CHE HA ACCUSATO LA SHOWGIRL DI USARE IL LOGO DI “LIVE NON È LA D’URSO” PER FINI PROMOZIONALI…