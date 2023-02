ORA CHE PAOLO CONTE HA SUONATO ALLA SCALA, CHI SARÀ IL PROSSIMO A “PROFANARE” IL “TEMPIO” DELLA LIRICA? – DOPO IL LUNGO DIBATTITO, NATO DA UN ARTICOLO DI DAGOSPIA, IERI SERA IL CANTAUTORE SI È ESIBITO DAVANTI A DUEMILA PERSONE, CHE HANNO PAGATO 300 EURO A TESTA – DOMINIQUE MEYER, ABBANDONATO DAI COMMITTENTI DELLA SERATA, FRANCESCHINI E BEPPE SALA, INFLUENZATI, SI CONSOLA CON CATERINA CASELLI, VERA PADRONA DELL’INIZIATIVA – TRA GLI SPETTATORI SORRENTINO, VINICIO CAPOSSELA, GIULIANO SANGIORGI E MADAME …

concerto di paolo conte alla scala 8

[…] L’Italia della musica si è spaccata sul concerto di Paolo Conte alla Scala. La polemica è rimasta fuori dal foyer ieri sera. Chi era qui — circa 2mila spettatori per un sold out arrivato in 24 ore — non aveva dubbi sulla titolarità dello chansonnier astigiano.

Per un’ora e mezza, spettacolo diviso in due tempi, il teatro milanese si è lasciato avvolgere da atmosfere inusuali per quei velluti e quegli stucchi. La classe, nel foyer e sul palco, però era quella cui il teatro è abituato.

paolo conte tommaso sacchi

Conte, 86 anni, ha messo lì la sua voce graffiata, quel suo modo di cantare dolente e allo stesso tempo ironico di uno che ne ha viste tante nella sua lunga vita. […] E non solo perché ha fatto anche l’avvocato nello studio di famiglia. Ci sono poi le sue canzoni che hanno spesso un appeal più sottile di quanto ne avesse l’opera quando nacque come divertimento popolare: ritmi vintage, tocchi jazzati, serate fumose.

concerto di paolo conte alla scala 5

Abito scuro e t-shirt, il cantautore entra in scena e si protegge gli occhi dalle luci. Applausi. Si siede al piano e via, con un ensemble di undici elementi e tre coriste, a ricamare racconti, a far viaggiare la mente nel tempo e sul mappamondo, a portare storie di una volta ma universali e sentimenti privati ma che toccano tutti, a regalare «quintali di poesia» come dice «Recitando», uno dei brani del primo atto. Che si era aperto con il viaggio di «Aguaplano» e la prima ovazione a «Sotto le stelle del jazz».

PIERO MARANGHI

Non c’è scenografia. solo il pianoforte di Conte al centro e le pedane per i musicisti. […] Le protagoniste sono le canzoni, ancora più di quanto non lo sia Conte. Si alza per un paio di brani, inforca gli occhiali da sole. E prima dell’intervallo piazza «Dal loggione», storia di sguardi e gelosie dall’interno di un teatro.

Nel secondo atto «Via con me» è il colpo che non può mancare, la canzone italiana ai suoi massimi livelli espressivi. «Diavolo rosso» è una cavalcata senza confini con i musicisti liberi di andare. Bis vero con «Via con me», cori e battimani del pubblico a tenere il tempo.

concerto di paolo conte alla scala 4

Nei giorni scorsi era stato Piero Maranghi [dopo un articolo di Dagospia, ndR], editore del canale Classica HD (Sky), a parlare di «profanazione» e «schiaffo» alla tradizione della Scala con una lettera al Foglio . Fra chi gli aveva risposto Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, che anche ieri sera sottolineava l’idea di una musica «universale».

Dominique Meyer […] accoglie gli ospiti nel foyer e si toglie qualche sassolino dalle scarpe. È stato lui, su sollecitazione di Caterina Caselli, a trovare un buco nel cartellone e ad accettare la sfida. «Una polemica di piccola gente che vuole tenere tutto per sé. La Scala non è un piccolo club, è un teatro aperto. Preferisco chi costruisce ponti a chi innalza muri».

concerto di paolo conte alla scala 3

Per il premio Oscar Paolo Sorrentino, «Conte non ha scritto solo canzoni ma ha creato un immaginario». […] Anche Vinicio Capossela gioca con l’ironia: «In fondo le opere sono canzoni eseguite con una maggiore estensione vocale». […] Madame, reduce da Sanremo, rappresenta un mondo lontano anche da quello dello chansonnier: «È una sfida aprire al cantautorato e speriamo che questo spettacolo sia soltanto l’inizio di una lunga serie».

